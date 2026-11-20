Reprezentanții personalului susțin că angajații au aflat despre incident din presă. Atacul a afectat sisteme informatice ale Comisiei Europene, iar angajații nu au mai putut introduce informații privind salariile și concediile. Incidentul a fost relatat inițial de POLITICO joi, iar ulterior Comisia l-a confirmat public.

Cu toate acestea, instituția nu a transmis încă o informare generală către personal și nici o explicație detaliată a incidentului, susține Cristiano Sebastiani, președintele filialei Comisiei Europene a sindicatului Renouveau & Démocratie (R&D), într-un e-mail consultat de POLITICO.

„Angajații merită răspunsuri acum”

În mesajul intitulat „Angajații merită răspunsuri acum”, Sebastiani a catalogat lipsa comunicării interne drept „inacceptabilă”.

„Este pur și simplu de neconceput ca instituțiile media din întreaga lume să relateze despre acest incident, în timp ce angajații încă așteaptă prima informare directă din partea Comisiei”, a scris liderul sindical.

Acesta a adăugat că atât angajați activi, cât și foști angajați pensionați au contactat sindicatul pentru a-și exprima îngrijorările. R&D are câteva mii de membri, a precizat Sebastiani. Potrivit e-mailului, unii angajați au relatat sindicatului că superiorii lor au negat existența unui atac cibernetic și au prezentat incidentul drept o problemă tehnică obișnuită.

Datele personale ale angajaților, posibil compromise

Sindicatul consideră că lipsa informațiilor este cu atât mai gravă cu cât atacul a afectat sistemele interne de resurse umane, ceea ce înseamnă că date personale sensibile ar putea fi expuse.

Sebastiani a cerut Comisiei să informeze imediat întregul personal despre incident, inclusiv cu privire la categoriile de date afectate. De asemenea, sindicatul solicită o evaluare independentă a atacului.

Comisia Europeană a notificat Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, instituția care supraveghează respectarea regulilor privind protecția datelor în cadrul instituțiilor UE, a declarat un purtător de cuvânt al autorității.

Comisia susține că a luat măsurile necesare

Comisia Europeană nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii referitoare la e-mailul sindicatului. Joi, purtătorul de cuvânt al instituției, Thomas Regnier, a declarat că executivul european a luat „măsurile necesare ca răspuns la o campanie cibernetică detectată”.

Potrivit acestuia, au fost vizate sisteme individuale, iar „în conformitate cu practica noastră obișnuită, i-am informat pe cei vizați”.

Declarația nu a clarificat însă ce categorii de date ar fi putut fi compromise și nici amploarea exactă a incidentului.