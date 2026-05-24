„Cred că este posibil ca, în următoarele ore, lumea să primească vești bune”, le-a declarat Rubio reporterilor la New Delhi.

Rubio, aflat la prima sa vizită în India, a indicat că acordul în curs de elaborare va răspunde preocupărilor SUA cu privire la Strâmtoarea Ormuz, care a fost efectiv blocată de Iran de la începutul războiului lansat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie.

Acordul ar lansa, de asemenea, un „proces care ne poate duce în sfârșit acolo unde președintele își dorește să fim – o lume care nu mai trebuie să se teamă sau să se îngrijoreze de o armă nucleară iraniană”, a adăugat el.

Remarcile sale au venit după ce președintele american Donald Trump a declarat că o propunere care include deschiderea Strâmtorii Ormuz a fost „negociată pe scară largă”.

„Un acord a fost negociat pe scară largă, în așteptarea finalizării, între Statele Unite ale Americii, Republica Islamică Iran și diverse alte țări”, a scris Trump sâmbătă pe platforma sa Truth Social.