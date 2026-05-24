Radu a sosit la Celta în urmă cu un an, ajutând gruparea galiciană să se claseze pe locul al șaselea la finalul sezonului, cu 54 de puncte, și să obțină astfel calificarea în viitoarea ediție a competiției Europa League.

Celta Vigo, cu goalkeeper-ul român între buturi, a câștigat partida cu Sevilla FC grație unui gol marcat de Ilaix Moriba, în minutul 51.

Celta Vigo încheie sezonul pe loc de Europa League

Tot sâmbătă, Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu, a învins în deplasare, cu scorul de 2-1, formația Deportivo Alaves, clasându-se pe poziția a 8-a în La Liga, cu 50 de puncte. Rațiu a fost rezervă la acest joc, intrând pe teren în minutul 88.

Campioana FC Barcelona a încheiat sezonul cu o înfrângere, înclinându-se pe terenul formației Valencia CF (scor 1-3). Polonezul Robert Lewandowski a marcat unicul gol al oaspeților, la ultima sa apariție pentru gruparea „blaugrana”. Acesta a fost al 120-lea gol reușit de Lewandowski de la sosirea sa la Barca, în 2022.

Tot sâmbătă, fundașii Dani Carvajal și David Alaba au disputat ultimul lor meci în tricoul echipei Real Madrid, care s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 4-2, în fața formației Athletic Bilbao.

Mbappe, golgheterul campionatului spaniol

Atacantul francez Kylian Mbappe a marcat cu această ocazie al 25-lea său gol în actuala ediție din La Liga, clasându-se pe primul loc în clasamentul golgheterilor. Mbappe a înscris în total 42 de goluri în 44 de meciuri disputate în toate competițiile, însă nu a putut-o ajuta pe Real Madrid să evite un al doilea sezon consecutiv fără niciun trofeu câștigat.

La finalul ultimei etape, echipele Mallorca și Girona au retrogradat în liga secundă, alăturându-se „lanternei roșii” Real Oviedo, echipa portarului român Horațiu Moldovan, titular în ultima etapă a sezonului.

Rezultate:

Sâmbătă

Valencia CF - FC Barcelona 3-1 Au marcat: Guerra (66), Rioja (71), Rodriguez (90+7), respectiv Lewandowski (61).

Betis Sevilla - Levante 2-1 Au marcat: Ezzalzouli (5), Fornals (68), respectiv Espi (45+1).

Celta Vigo - Sevilla FC 1-0 A marcat: Moriba (51).

Espanyol Barcelona - Real Sociedad 1-1 Au marcat: Fernandez (65), respectiv Oskarsson (28).

Getafe - Osasuna Pamplona 1-0 A marcat: Milla (59).

Girona - Elche 1-1 Au marcat: Martinez (48), respectiv Rodriguez (39).

Mallorca - Real Oviedo 3-0 Au marcat: Torre (42), Morlanes (83), Muriqi (88).

Deportivo Alaves - Rayo Vallecano 1-2 Au marcat: Martinez (13), respectiv Camello (73), Nteka (90).

Real Madrid - Athletic Bilbao 4-2 Au marcat: Gonzalo (12), Bellingham (41), Mbappe (51), Diaz (88), respectiv Guruzeta (45+1), Lertxundi (90+1).

Duminică se dispută partida Villarreal - Atletico Madrid, având ca miză locul al treilea în clasament.

