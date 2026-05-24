Tusk a ținut o ședință a Centrului de Securitate al Guvernului duminică dimineață, după incident, despre care a spus că face parte dintr-o serie recentă de astfel de apeluri false.

Pompierii au intrat cu forța în apartament

În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, Ministerul de Interne a declarat că un centru de notificare de urgență a primit o informare privind un incendiu la un apartament. Serviciile au fost trimise la fața locului, iar pompierii au decis să intre cu forța în apartamentul aparținând unui membru al familiei lui Nawrocki.

„Apartamentul a fost inspectat și nu a fost constatat niciun pericol de incendiu sau persoane rănite, deoarece spațiul era gol. Având în vedere situația, poliția desfășoară o anchetă pentru a identifica autorii”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

Tusk cere identificarea autorilor

Tusk a numit incidentul „o nouă provocare telefonică” și a spus că, deși pompierii „au reacționat corect”, procedurile de identificare a unor astfel de alarme false trebuie revizuite, iar autorii trebuie identificați cât mai curând posibil.

„Acțiunile provocatorilor vizează securitatea națională. A tuturor. Vom folosi toate metodele disponibile pentru a identifica și prinde sabotorii, indiferent de unde vin sau cine îi direcționează”, a scris premierul polonez pe platforma de socializare X.