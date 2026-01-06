Viktor Orban: ”Piticul ucrainean cerșește mâncare”

06-01-2026 | 11:50
viktor orban volodimir zelenski
IMAGO

Viktor Orban a atacat din nou violent Ucraina și pe președintele Volodimir Zelenski, într-un mesaj postat marți. ”Piticul ucrainean cerșește mâncare”, a spus premierul maghiar cu privire la planul de 800 de miliarde de euro de înarmare a Europei.

 

Stirileprotv

Premierul maghiar Viktor Orban a atacat dur Uniunea Europeană, Ucraina și pe președintele acesteia, Volodimir Zelenski, despre care a spus marți că este un ”pitic” care ”cerșește mâncare”.

Ucrainenii au mai trecut un proiect de lege. De data asta 800 miliarde de dolari. Atât ar avea nevoie în următorii 10 ani pentru a-și conduce țara. O sumă scandaloasă de bani. Este aproape de patru ori PIB-ul Ungariei.

Acesta este motivul pentru care Bruxelles-ul a vrut confiscarea bunurilor rusești înghețate cu orice preț în luna decembrie, iar acesta este motivul pentru care vor reorganizarea următorului buget UE. Piticul ucrainean cerșește mâncare”, a scris marți Viktor Orban pe Facebook.

viktor orban
Viktor Orban, ireal: ”Ucraina nu poate să existe, are 1 milion de militari, Dumnezeu ştie când şi încotro se vor îndrepta”

În Ungaria au fost găsiţi aliaţi pentru finanţarea planului de la Bruxelles. Reprezentanții PE de la Tisa au votat pentru sprijinul financiar deplin și necondiționat pentru Ucraina. Acesta a fost prețul sprijinului de la Bruxelles. Chiar dacă neagă, știm: putem conta pe asta din partea lor”, își încheie Orban postarea.

Viktor Orban: Ucraina nu este un stat suveran, nu poate să existe

Viktor Orban se referă la bugetul de 800 de miliarde de euro al proiectului ReArm, privind înarmarea Uniunii Europene și susținerea Ucrainei împotriva agresorului rus.

Viktor Orban se află în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din acest an, în urma căruia mai multe voci susțin că ar putea să piardă puterea după 15 ani.

Premierul conservator maghiar este un susținător declarat al Rusiei și Vladimir Putin, a cărui agresiune militară în Ucraina o susține vehement. Viktor Orban se poziționează astfel public împotriva Uniunii Europene din care face parte, dar și a Ucrainei invadate de Rusia.

Premierul Ungariei a pus, de altfel, la îndoială legimitatea existenței ca stat a Ucrainei, despre care a declarat oficial că ”nu poate să existe” și ”nu este un stat suveran”.

Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol

