Și-au trimis iubitele și familia să se prostitueze la Londra ca să se îmbogățească. Trei proxeneți români au fost arestați

O rețea internațională de proxenetism care recruta și exploata tinere în Anglia a fost destructurată de autoritățile române și britanice. Polițiștii au descins simultan în mai multe locuințe din România, dar și din capitala Regatului Unit.

Trei români și un cetățean străin au fost arestați.

Corespondent Știrile PRO TV: „Șase suspecți au fost identificați până acum de investigatori. Este vorba despre cinci români și un britanic.

Trei dintre români, dar și bărbatul de origine britanică, au fost arestați preventiv, iar ceilalți doi sunt sub control judiciar. În timpul perchezițiilor, atât în țară, cât și în Regatul Unit, anchetatorii ar fi găsit mai multe probe, de la dispozitive de stocare a datelor, până la înscrisuri importante, care dovedesc faptul că cei cinci ar fi pus bazele unei rețele internaționale de proxenetism.

Românii ar fi trimis zeci de tinere în Londra, printre ele chiar și rude sau prietenele lor, iar complicele englez avea rolul de a găsi clienți. Banii erau apoi împărțiți.

De altfel, în urma perchezițiilor, anchetatorii au pus sechestru pe nouă mașini de lux, dar și pe mai multe imobile. Ancheta oamenilor legii continuă pentru stabilirea dimensiunii rețelei, dar și a numărului de victime.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













