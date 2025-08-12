Băiatul de patru ani care a murit în vacanță, în Italia, era din Republica Moldova. Cum s-a produs tragedia

12-08-2025 | 17:26
Caz șocant într-o familie din Republica Moldova aflată în vacanță în Italia. Copilul de 4 ani al cuplului a murit, răpus de un șoc termic, după ce a stat mai mult timp într-o mașină parcată la soare.

Doina Plăcintă

Băiețelul de 4 ani și părinții erau în vacanță în Sardinia și erau cazați la niște prieteni care locuiesc într-o comună din Sudul Italiei, din provincia Sassari, susțin jurnaliștii din Peninsulă.

Copilul ar fi profitat de un moment de neatenție al părinților, care se odihneau în casă pe vremea toridă și s-ar fi strecurat într-o mașină uitată descuiată, parcată la soare. Temperatura, spun anchetatorii, este posibil să fi depășit în interiorul autoturismului 50 de grade Celsius.

La un moment dat, părinții și-au dat seama că a dispărut cel mic și au început să îl caute. După mai multe minute de căutări disperate, aceștia l-au găsit în mașină, în stare inconștientă și au sunat de îndată la urgență.

Băiețelul a fost transportat la spitalul din zonă cu insolație și a fost internat la terapie intensivă. Pentru că starea lui se înrăutățea, a fost transferat cu elipoterul la un spital din Roma. Două zile mai tâziu, copilul a murit.

Presa italiană susține că oamenii legii au deschis un dosar penal și urmează să afle cu exactitate cum s-a produs tragedia și cine se face vinovat.

O furtună pe Marea Neagră a distrus plajele din Saturn. Turiștii trebuie să escaladeze praguri înalte de un metru

Sursa: Pro TV

Un jurnal medical american a avertizat asupra riscurilor folosirii ChatGPT pentru informații medicale, după ce un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară în urma unei conversații cu chatbotul despre eliminarea sării de masă din dietă.

 

