Mai multe zone din regiunea Odesa din sudul Ucrainei au rămas fără curent după un atac rusesc

11-10-2025 | 12:55
Ucraina, Zaporojie
AFP

Mai multe zone din regiunea Odesa au rămas fără curent sâmbătă dimineață, după un atac rusesc care a vizat infrastructura energetică.

Ioana Andreescu

Autorităţile ucrainene nu au specificat câte locuinţe au fost afectate de pana de curent, dar compania energetică ucraineană DTEK a raportat pene în anumite părţi ale capitalei regionale. La scurt timp, DTEK a susţinut că a restabilit curentul la peste 240.000 de locuinţe din regiune.

"Ieri (vineri) seară, inamicul a atacat infrastructura energetică şi civilă a regiunii Odesa", a declarat guvernatorul regional, Oleg Kiper, pe Telegram.

"Inginerii electricieni fac tot posibilul pentru a restabili complet alimentarea cu energie electrică", a adăugat el.

De la invazia din 2022, Rusia a vizat reţeaua energetică a Ucrainei în fiecare iarnă, privând milioane de locuinţe de electricitate şi căldură şi perturbând aprovizionarea cu apă, ceea ce Kievul califică drept crimă de război.

trump si putin
Kremlinul susține că negocierile cu SUA pentru pacea în Ucraina continuă activ și fără întreruperi

Rusia neagă că ar viza civili şi susţine că Ucraina foloseşte siturile energetice pentru a-şi alimenta sectorul militar.

Penele de curent de sâmbătă au avut loc la o zi după un atac rusesc de amploare care a întrerupt curentul în mare parte din capitala Kiev şi în alte nouă regiuni. DTEK a raportat sâmbătă dimineaţă că a restabilit curentul în peste 800.000 de locuinţe din capitală în urma atacului.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit atacurile ruseşti de vineri un "record de cruzime" şi a cerut ţărilor occidentale să înăsprească sancţiunile împotriva Moscovei.

Sursa: Agerpres

