Maduro a fost încarcerat în SUA. Trump vrea să conducă tranziția și să exploateze petrolul Venezuelei

Preşedintele venezuelean destituit, Nicolas Maduro, a fost încarcerat sâmbătă la New York după ce a fost capturat de Statele Unite, care şi-au anunţat intenţia de a „conduce” tranziţia în Venezuela şi de a-i exploata vastele rezerve de petrol.

Ca parte a operaţiunii dramatice de sâmbătă dimineaţă, care a întrerupt alimentarea cu energie electrică în unele părţi ale Caracasului şi a inclus atacuri asupra instalaţiilor militare, forţele speciale americane l-au capturat pe Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, şi i-au transportat cu elicopterul la o navă a marinei americane în larg, înainte de a-i transporta cu avionul în SUA.

Imagini difuzate de televiziuni l-au arătat sâmbătă după-amiază pe liderul venezuelean coborând sub escortă dintr-un avion, pe un aeroport din nordul New York-ului, apoi sosind în Manhattan cu elicopterul.

Maduro a fost adus sub escortă în SUA

Casa Albă a difuzat ulterior un videoclip cu Maduro, încătuşat şi încălţat cu papuci din plastic, escortat de agenţi în sediul Drug Enforcement Administration (DEA), agenţia federală antidrog.

„Bună seara, La Mulţi Ani”, se aude declarând preşedintele venezuelean, care a fost apoi condus într-o închisoare federală din cartierul Brooklyn.

Nicolas Maduro trebuie să apară la o dată care nu a fost anunţată, dar probabil va fi luni, în faţa unui judecător din New York, pentru a răspunde în special la acuzaţiile de „narcoterorism” şi de import de cocaină în Statele Unite.

Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, şi soţia sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, au fost capturaţi în timpul nopţii de forţele americane, după lovituri aeriene asupra Caracasului şi împrejurimilor sale şi luni de presiune militară din partea Statelor Unite în Marea Caraibelor.

Primeras imágenes de #Maduro recién llegando a NY pic.twitter.com/zDJsZgiv9R — Glenn Steer | Opinión Política (@GlennSteer) January 4, 2026

În ciuda succesului operaţiunii, un pariu riscant pentru Donald Trump, viitorul imediat al ţării cu 30 de milioane de locuitori rămâne incert.

„Vom conduce ţara până când vom putea realiza o tranziţie sigură, adecvată şi judicioasă”, a declarat preşedintele american în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la resortul său din Florida.

Cu toate acestea, el nu a precizat cum vor proceda Statele Unite. Iar pe străzile din Caracas nu se vedea niciun semn al prezenţei militare americane, a constatat AFP.

Trump a declarat că va autoriza companiile petroliere americane să se deplaseze în Venezuela pentru a exploata rezervele de ţiţei ale ţării, adăugând că Statele Unite sunt pregătite să lanseze „un al doilea atac, mai amplu”, dacă va fi necesar.

Operațiunea „Absolute resolve”

Alături de Trump, şeful Statului Major al Armatei SUA, generalul Dan Caine, a oferit câteva detalii despre operaţiunea militară denumită „Absolute Resolve” (Determinare absolută).

Operaţiunea „discretă, precisă şi desfăşurată în timpul orelor de întuneric maxim din 2 ianuarie, este punctul culminant al unor luni de pregătire şi antrenament”, a declarat generalul Caine.

Aceasta a mobilizat peste 150 de avioane, iar liderul venezuelean şi soţia sa s-au predat „fără să opună rezistenţă”, a precizat el.

Statele Unite au afirmat că niciun american nu a fost ucis în timpul operaţiunii, iar bilanţul uman din partea venezueleană rămâne incert. Donald Trump a declarat pentru New York Post că „mulţi cubanezi şi-au pierdut viaţa” pentru că „îl protejau pe Maduro”, precizând însă că nu cunoaşte numărul exact al morţilor.

Potrivit mass-media americane, Maduro se baza pe consilieri trimişi de guvernul comunist de la Havana, sancţionat şi el de Washington şi aliat apropiat al Caracasului.

Incertitudine la Caracas

În conferinţa de presă, Donald Trump a dat asigurări că vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez i-a spus secretarului de stat american Marco Rubio că este dispusă să coopereze cu Statele Unite.

Sâmbătă, Curtea Supremă din Venezuela i-a încredinţat interimatul puterii lui Delcy Rodriguez, după ce a constatat „răpirea preşedintelui constituţional” în timpul unei „agresiuni militare străine”. Însă Curtea nu l-a declarat pe Maduro definitiv absent, ceea ce ar fi declanşat alegeri prezidenţiale anticipate în termen de 30 de zile.

Nicolas Maduro este „singurul preşedinte al ţării”, declarase anterior Delcy Rodriguez, cerând „eliberarea imediată” a acestuia.

Fără a preciza cum intenţionează Washingtonul să procedeze în continuare, Donald Trump a descalificat-o deja pe lidera opoziţiei, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado.

„Cred că i-ar fi foarte greu să conducă ţara. Ea nu se bucură nici de sprijin, nici de respect în ţara sa”, a declarat el.

„A sosit ora libertăţii”, a reacţionat totuşi opozanta după anunţarea capturării preşedintelui venezuelean. Candidatul opoziţiei la alegerile prezidenţiale din 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia, exilat în Spania, şi considerat adevăratul câştigător al alegerilor prezidenţiale din 2024, ar trebui să „preia imediat” preşedinţia, consideră Machado, care l-a sprijinit în alegeri pe Urrutia, după ce ea nu a avut voie să candideze.

Venezuela rămâne divizată după capturare

La Caracas, străzile erau practic pustii sâmbătă, iar obloanele metalice ale magazinelor au rămas coborâte. Aproximativ 500 de susţinători ai lui Maduro s-au adunat în apropierea Palatului prezidenţial Miraflores, din Caracas.

„Cum se face că un guvern străin vine să se amestece în treburile ţării şi îl expulzează pe preşedinte? (...) Este puterea şefului de cartier”, a declarat revoltată Katia Briceño, o profesoară universitară în vârstă de 54 de ani.

În schimb, mii de venezueleni exilaţi, dintre cei opt milioane care au fugit din ţara lor afectată de o criză politică şi economică fără sfârşit, s-au adunat în mai multe oraşe din lume pentru a sărbători căderea lui Nicolas Maduro.

„În sfârşit vom avea o ţară liberă. În sfârşit vom putea să ne întoarcem acasă”, a declarat pentru AFP Yurimar Rojas, vânzător ambulant în Santiago de Chile.

Cum va conduce Trump Venezuela

„Vom conduce ţara până când vom putea realiza o tranziţie sigură, adecvată şi judicioasă”, a proclamat sâmbătă Donald Trump în conferinţa de presă de la staţiunea sa Mar-a-Lago din Florida.

Timp de luni de zile, administraţia sa l-a criticat pe Maduro, în vârstă de 63 de ani, pentru ceea ce a numit implicarea sa în transportul de droguri către SUA. A intensificat presiunea cu o concentrare masivă de forţe militare în Caraibe şi o serie de atacuri mortale cu rachete asupra unor bărci suspectate de trafic de droguri. Maduro a negat orice implicare în traficul de droguri şi susţine că Trump vrea petrolul Venezuelei.

În timp ce mulţi aliaţi occidentali se opun lui Maduro şi susţin că a fraudat alegerile din 2024 din Venezuela, au existat numeroase apeluri către SUA să respecte dreptul internaţional şi să rezolve criza pe cale diplomatică. Afirmaţiile lui Trump cu privire la controlul asupra ţării şi exploatarea petrolului acesteia au reînviat amintiri dureroase ale intervenţiilor anterioare ale SUA în America Latină, Irak şi Afganistan.

Unii experţi juridici au pus la îndoială legalitatea operaţiunii de capturare a şefului unui stat străin, în timp ce democraţii, care au afirmat că au fost induşi în eroare în timpul recentelor briefinguri făcute Congresului, au cerut un plan pentru ceea ce va urma.

Trump a declarat că, în cadrul preluării puterii, marile companii petroliere americane se vor întoarce în Venezuela, care are cele mai mari rezerve de petrol din lume, şi vor renova infrastructura petrolieră grav degradată, un proces care, potrivit experţilor, ar putea dura ani de zile.

El a spus că este deschis la trimiterea de forţe americane în Venezuela.

„Nu ne temem în ceea ce priveşte trupele terestre”, a spus el.

Nu este clar, totuşi, cum intenţionează Trump să supravegheze Venezuela. Forţele americane nu au control asupra ţării, iar guvernul lui Maduro pare nu numai că este încă la putere, ci şi că nu are nicio intenţie de a coopera cu Washingtonul. Vicepreşedinta lui Maduro, Delcy Rodriguez, a apărut sâmbătă după-amiază la televiziunea venezueleană alături de alţi înalţi oficiali pentru a condamna ceea ce ea a numit o „răpire”.

„Cerem eliberarea imediată a preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores”, a spus Rodriguez, numindu-l pe Maduro „singurul preşedinte al Venezuelei”.

Amintirea schimbărilor de regim din trecut

Trump nu a spus cine va conduce Venezuela atunci când SUA vor ceda controlul, dar a părut să excludă colaborarea cu lidera opoziţiei şi laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, considerată de mulţi ca fiind cea mai credibilă adversară a lui Maduro.

La cererea Venezuelei, Consiliul de Securitate al ONU a planificat să se reunească luni pentru a discuta acţiunile americane din această ţară, pe care secretarul general Antonio Guterres le-a descris ca fiind „un precedent periculos”. Rusia şi China, ambele susţinătoare importante ale Venezuelei, au criticat SUA.

„China se opune ferm unui astfel de comportament hegemonic al SUA, care încalcă grav dreptul internaţional, încalcă suveranitatea Venezuelei şi ameninţă pacea şi securitatea în America Latină şi Caraibe”, a declarat Ministerul de Externe al Chinei, solicitând ulterior SUA să-i elibereze pe Maduro şi pe soţia sa.

Comentariile lui Trump cu privire la o prezenţă militară pe termen nelimitat în Venezuela au reamintit de retorica din jurul invaziilor din Irak şi Afganistan, ambele încheiate cu retragerea americană după ani de ocupaţie costisitoare şi mii de victime americane.

O ocupaţie americană „nu ne va costa niciun cent”, deoarece Statele Unite vor fi rambursate din „banii care ies din pământ”, a spus Trump, referindu-se la rezervele de petrol ale Venezuelei, un subiect la care a revenit în repetate rânduri în timpul conferinţei de presă de sâmbătă.

Accentul pus de Trump pe afacerile externe le oferă democraţilor un motiv să îl critice înaintea alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidenţial, programate în noiembrie, când este în joc controlul asupra ambelor camere ale Congresului, republicanii conducându-le pe ambele cu o marjă mică.

Sondajele de opinie arată că principala preocupare a alegătorilor o reprezintă preţurile ridicate din ţară, nu politica externă.

Trump riscă, de asemenea, să-şi îndepărteze o parte din propriii susţinători, care au sprijinit agenda sa „America First” şi se opun intervenţiilor străine.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













