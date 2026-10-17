În timp ce în Franța protestele violente durează deja de mai multe săptămâni, manifestația a fost organizată pentru a denunța scumpirea carburanților și salariile mici, dar și criza sistemului public de sănătate și condițiile din școli. Evenimentul a degenerat rapid în violențe, cu pietre, sticle, fumigene și petarde aruncate, baricade improvizate și ciocniri cu forțele de ordine, transmite Corriere della Sera.

Marșul a fost oprit pe via Broletto, unde trei cordoane de poliție și carabinieri, cu furgonete și în echipament antirevoltă, au blocat complet circulația. Manifestanții se îndreptau spre via Cusani, dar după ce au aruncat cu pietre, sticle, fumigene și petarde, marșul a fost disipat. Forțele de ordine au reținut mai mulți tineri și i-au transportat la secție. Adevărate scene de gherilă au avut loc la intrarea pe Corso Vittorio Emanuele și în galerie.

În Piața Domului ciocnirile au fost extrem de violente. Poliția a lansat gaze lacrimogene în fața catedralei și i-a făcut să dea înapoi pe manifestanții care aruncau cu pietre și coșuri de gunoi. Piața a fost complet golită, iar metroul la stația Domului a fost închis parțial. Oamenii din piață se plângeau de fum și gazele lacrimogene. Mulți turiști s-au refugiat în stația de metrou, în timp ce grupuri mici de tineri se deplasau rapid aruncând petarde și sticle și avariind terasele unor localuri. Unii tineri au luat stingătoare și furtunuri din metrou și le-au golit în piață. Fumul lacrimogenelor a ajuns și pe via Dante, foarte aglomerată într-o sâmbătă după-amiază, printre familii și turiști. Localurile au suferit diverse pagube, iar magazinele și-au coborât obloanele.

Forțele de ordine au fost nevoite să intervină și cu un tun de apă pentru a-i dispersa pe manifestanții violenți. După ce au eliberat Piața Domului, agenții au avansat pe Corso Vittorio Emanuele, unde unii manifestanți au rezistat improvizând baricade din coșuri de gunoi și bariere. În trei rânduri, sute de oameni la unison au atacat dispozitivul de poliție din centrul pieței; poliția s-a retras, iar manifestanții au devastat și au jefuit o mașină a carabinierilor, avariind și furgonetele blindate. Violențele s-au mutat apoi spre Piața Mercanti, unde s-au adunat alte sute de manifestanți cu cagule și unde au avut loc noi ciocniri, cu lansări de gaze lacrimogene. Unii manifestanți au umplut roabe cu pietre decorative pentru a le arunca spre poliție și carabinieri. Sub statuia lui Vittorio Emanuele a fost incendiată o toaletă ecologică și o bicicletă de tip sharing, iar deasupra a fost pus un scaun pe care unii manifestanți s-au fotografiat.

Șeful Poliției, rănit serios de o piatră

Bilanțul violențelor include numeroși răniți, cu multe intervenții ale ambulanțelor, mai ales pentru lovituri la cap cauzate de obiectele aruncate de manifestanți. Printre răniți se numără și mai mulți agenți. Directorul poliției Angelo De Simone, șeful comisariatului Garibaldi-Venezia, a fost lovit la cap de o piatră și are o rană profundă. Aproximativ cincizeci de manifestanți au fost duși la secție, iar cel puțin zece au fost reținuți, situația lor fiind analizată de forțele de ordine.

În timp ce violențele continuau în zona Domului, o parte a manifestanților s-a adunat în Foro Bonaparte, în fața castelului, unde situația a rămas mai liniștită. Există însă diviziuni puternice și în rândul tinerilor ieșiți în piață, unii nefiind de acord cu violențele. „De zece ani protestez, voi nu știți ce înseamnă — a strigat o tânără către un grup de adolescenți cu fața acoperită, cu cagule și îmbrăcați în negru —. Nu comparați ce faceți voi cu situația din Franța. Nu știți nimic. Poliția nu vă atacă acum, ce sens are să aruncați scaune și să incendiați coșurile de gunoi?”.