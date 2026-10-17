Mobilizarea reuneşte elevi, studenţi, sindicalişti şi membri ai mişcării „Vestele Galbene”, nemulţumiţi de creşterea costului vieţii, inegalităţile sociale şi deteriorarea serviciilor publice, relatează Reuters, citat de News.ro.

Valul de proteste a început luna trecută în liceele din suburbiile sărace din nordul Parisului, unde elevii au denunţat absenţa profesorilor şi condiţiile precare din şcoli. Nemulţumirile s-au extins rapid, transformându-se într-o mişcare naţională împotriva inegalităţilor, a finanţării insuficiente a serviciilor publice şi a scăderii nivelului de trai.

Manifestaţiile au loc într-un moment dificil pentru Franţa, în condiţiile în care preşedintele Emmanuel Macron se apropie de finalul mandatului, iar scena politică este profund fragmentată. Situaţia economică amplifică tensiunile sociale, după ce retragerea investitorilor de pe piaţa obligaţiunilor franceze a împins costurile de împrumut ale statului la cele mai ridicate niveluri din ultimele două decenii.

Premierul Sebastien Lecornu a avertizat joi că autorităţile se tem de izbucnirea unor noi violenţe în timpul manifestaţiilor. Guvernul acuză partidul de extremă stângă Franţa Nesupusă (LFI) că alimentează protestele, acuzaţie respinsă de formaţiunea politică.

”Este un moment de oboseală pentru ţară. Trăim într-o atmosferă de criză permanentă: războaie, inflaţie şi probleme legate de puterea de cumpărare”, a declarat Lecornu.

Jordan Bardella, liderul partidului de extremă dreaptă Adunarea Naţională, aflat în fruntea sondajelor înaintea alegerilor prezidenţiale de anul viitor, şi-a exprimat îngrijorarea privind riscul unor confruntări violente.

”Sunt extrem de îngrijorat. Va fi o zi de haos pentru Franţa”, a declarat Bardella în timpul unei vizite la Salonul Auto de la Paris.

Peste 900 de poliţişti răniţi şi acuzaţii de violenţă împotriva manifestanţilor

Premierul Lecornu a afirmat că actualul val de proteste este printre cele mai violente din ultimele decenii, peste 900 de poliţişti fiind răniţi de la începutul manifestaţiilor.

La rândul lor, forţele de ordine sunt criticate pentru intervenţiile împotriva protestatarilor, după mai multe incidente soldate cu răni grave. Printre victime se numără un adolescent care şi-a pierdut o mână după ce a ridicat o grenadă asurzitoare.

Organismul de control intern al poliţiei investighează cel puţin 24 de cazuri de presupuse violenţe comise de agenţi. Autorităţile franceze au suspendat utilizarea grenadelor asurzitoare la manifestaţiile elevilor, însă ministrul de interne Laurent Nunez a avertizat că acestea ar putea fi folosite în timpul protestelor de sâmbătă.

”Dacă vor avea loc confruntări, pot fi utilizate toate tipurile de arme intermediare”, a declarat Nunez vineri.

Revenirea mişcării ”Vestele Galbene”

Apelurile lansate pe reţelele sociale pentru participarea membrilor unor mişcări de protest mai vechi par să fi avut efect, ceea ce sporeşte incertitudinea privind amploarea mobilizării.

Mişcarea ”Vestele Galbene” a apărut în 2018, iniţial ca reacţie la majorarea taxelor pe motorină, dar s-a transformat într-o amplă revoltă împotriva costului ridicat al vieţii şi a inegalităţilor sociale. Activitatea mişcării s-a diminuat după ce Macron a acceptat reduceri de taxe de miliarde de euro.

Yannick Maillou, profesor din localitatea La Creche, din vestul Franţei, care s-a alăturat mişcării în 2018, a declarat că au fost stabilite mai multe puncte de întâlnire pentru protestatari, iar sindicatele şi-au îndemnat membrii să participe.

”Se formează grupuri care vor acorda asistenţă medicală, în aşteptarea unor posibile violenţe ale poliţiei”, a afirmat Maillou.

Un alt participant la mişcarea ”Vestele Galbene”, Myrtil Devillers, a declarat că susţine nemulţumirile manifestanţilor, deşi nu va participa la protestele de sâmbătă deoarece se află în străinătate.

”Eram un protestatar al Vestelor Galbene când benzina costa 1,40 euro pe litru. Imaginaţi-vă cum mă simt acum, când costă 2,20 euro”, a spus acesta.

”Sistemul judiciar se plânge, educaţia se plânge, sectorul sănătăţii se plânge, prietenii mei care conduc afaceri se plâng”, a adăugat Devillers, ilustrând amploarea nemulţumirilor sociale care alimentează noul val de proteste din Franţa.