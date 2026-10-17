Protestele sunt pe fondul nemulţumirilor legate de corupţie şi lipsa locurilor de muncă, transmite Reuters, preluat de News.ro.

Protestul organizat în faţa Ministerului Educaţiei a degenerat în confruntări violente după ce mai mulţi tineri mascaţi au aruncat cu pietre în forţele de ordine. Poliţiştii au intervenit cu grenade asurzitoare, gaze lacrimogene şi tunuri cu apă. Manifestanţii au aruncat şi cocktailuri Molotov.

În ultimele zile, protestatarii au spart geamuri, au incendiat clădiri guvernamentale şi s-au confruntat cu poliţia în Tirana, în timp ce demonstraţiile s-au extins şi în alte regiuni ale Albaniei.

Potrivit datelor poliţiei, aproximativ 500 de manifestanţi au fost reţinuţi de la începutul protestelor, dintre care 330 au fost eliberaţi. În confruntări au fost răniţi 120 de poliţişti şi 45 de protestatari, însă numărul real al manifestanţilor răniţi ar putea fi mai mare.

Mişcarea condusă de studenţi reprezintă cea mai serioasă provocare de până acum pentru premierul Edi Rama, aflat la conducerea guvernului din 2013 şi reales anul trecut pentru un al patrulea mandat.

Protestele actuale au fost precedate de luni de manifestaţii în mare parte paşnice împotriva construirii unei staţiuni turistice de lux pe coasta sudică a Albaniei, proiect susţinut de investitori printre care se numără Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Localnicii au reclamat că terenurile lor au fost vândute ilegal pentru realizarea proiectului. Reuters a relatat ulterior că persoana care a vândut terenurile era căutată de procurori pentru suspiciuni de trafic de droguri, acuzaţii respinse de avocatul acesteia. Agenţia nu a identificat dovezi privind implicarea lui Kushner în vreo ilegalitate.

Protestele pun presiune pe guvernul Rama

Guvernul Rama s-a confruntat în repetate rânduri cu scandaluri de corupţie, iar analiştii avertizează că activităţile grupărilor criminale implicate în spălarea banilor proveniţi din traficul de droguri şi arme complică eforturile Albaniei de aderare la Uniunea Europeană.

Rama, care respinge acuzaţiile şi a declarat că nu intenţionează să demisioneze, a afirmat sâmbătă că guvernul respectă dreptul studenţilor de a protesta.

„Responsabilitatea mea este şi mai clară în aceste vremuri dificile: să protejez cetăţenii, să garantez justiţia şi să ducem Albania înainte, împreună cu această majoritate guvernamentală, care are un mandat foarte clar: aderarea Albaniei la Uniunea Europeană până în 2030”, a scris premierul pe Facebook.

Albania şi Muntenegru sunt considerate ţările din Balcani cele mai avansate în procesul de aderare la UE.

Protestele din Albania au loc pe fondul unor manifestaţii sociale tot mai ample în Europa. În Franţa, elevii protestează de mai multe săptămâni pentru suplimentarea personalului didactic şi îmbunătăţirea condiţiilor din şcoli, în timp ce în Spania manifestaţiile împotriva chiriilor ridicate şi a crizei locuinţelor au determinat guvernul să convoace alegeri anticipate.