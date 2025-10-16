Los Angeles decretează starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi

Stiri externe
16-10-2025 | 07:34
los angeles
Getty

Comitatul Los Angeles a declarat stare de urgenţă pentru a oferi asistenţă financiară victimelor raidurilor poliţie federale a imigraţiei (ICE) şi pentru a contracara politicile represive ale preşedintelui american Donald Trump, notează AFP.

autor
Ioana Andreescu

Luată marţi, această decizie neobişnuită - starea de urgenţă este declarată în mod normal în timpul dezastrelor legate de climă - permite comitatului să acorde asistenţă financiară chiriaşilor care se confruntă cu dificultăţi economice din cauza raidurilor.

De asemenea, permite instituirea unui moratoriu asupra expulzărilor şi asistenţă socială, juridică şi financiară mai rapidă pentru migranţii afectaţi de politicile lui Donald Trump.

"Avem familii întregi rămase fără bani pentru că taţii şi mamele lor au fost răpiţi de la locurile lor de muncă", a declarat Janice Hahn, un oficial al comitatului.

Pentru această democrată, este vorba de un răspuns "la frica, suferinţa şi dezordinea cauzate de aceste raiduri".

"Doresc ca toate comunităţile noastre de imigranţi să ştie că suntem alături de ei în această situaţie de urgenţă (...) şi că înţelegem prin ce trec", a spus ea.

Administraţia Trump respinge categoric acuzaţiile

Susţinătorii acestei măsuri critică raidurile împotriva imigranţilor fără acte care s-au înmulţit în Statele Unite în ultimele luni, în special în oraşele mari conduse de democraţi, de la Chicago la Washington, până la Los Angeles.

Acestea sunt efectuate în mare parte de agenţi mascaţi şi, potrivit acestora, vizează persoane care vorbesc spaniolă şi, mai general, latino-americanii.

Administraţia Trump respinge categoric acuzaţiile de profilare rasială.

Oraşul Los Angeles a fost zguduit la începutul lunii iunie de ciocniri între poliţie şi manifestanţi care denunţau raidurile ordonate de guvern.

Donald Trump a răspuns trimiţând armata la faţa locului.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, los angeles, stare de urgenta,

Dată publicare: 16-10-2025 07:34

