Un medic vegetarian a murit după ce s-a înecat cu carne oferită la bordul unui zbor Qatar Airways

Un cardiolog din California, Asoka Jayaweera, în vârstă de 85 de ani, a murit după ce s-a înecat cu o bucată de mâncare la bordul unui zbor Qatar Airways de la Los Angeles la Sri Lanka.

Potrivit familiei sale, bărbatul, un vegetarian strict, comandase o masă fără carne, dar însoțitorii de bord i-au spus că nu mai sunt disponibile porții vegetariene și l-au sfătuit „să mănânce în jurul” cărnii dintr-un meniu obișnuit, potrivit Independent.

La scurt timp, Jayaweera s-a înecat, iar echipajul a încercat fără succes să îl resusciteze. Conform plângerii depuse de fiul său, avionul se afla deasupra statului Wisconsin, însă piloții au refuzat să devieze cursa, susținând că se află deja deasupra Cercului Arctic. Bărbatul a rămas inconștient mai bine de trei ore, iar aeronava a aterizat abia la Edinburgh, Scoția, unde medicii au constatat decesul acestuia, cauzat de inhalarea alimentelor în plămâni.

Familia acuză compania de neglijență și de încălcarea Convenției de la Montreal, care reglementează responsabilitatea companiilor aeriene, și cere despăgubiri peste plafonul legal de aproximativ 175.000 de dolari. Qatar Airways nu a comentat cazul.

