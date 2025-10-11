Mii de palestinieni revin în nordul Fâșiei Gaza, în urma armistițiului cu Israelul. „Casele sunt complet distruse”

11-10-2025 | 08:12
fasia gaza

Palestinienii se întorc cu miile în partea de nord a Fâșiei Gaza, după ce armata israeliană a anunțat că armistițiul cu Hamas a intrat în vigoare.

Știrile PRO TV

Dintre cei aproximativ 2 milioane de locuitori ai enclavei palestiniene, cei mai mulți au fost strămutați. Între timp, teroriștii Hamas mai au la dispoziție două zile să-i elibereze pe cei 20 de ostatici care încă ar mai fi în viață.

Cei mai mulți palestinieni care se îndreaptă spre ruinele așezărilor din nordul Fâșiei Gaza călătoresc pe jos și cară în spate bunurile pe care le mai au. Puțini își mai permit să închirieze camionete sau căruțe trase de măgari.

Bărbat: „Sunt fericit! Sunt fericit pentru că vreau să mă întorc acasă și sper ca Dumnezeu să-i facă fericiți pe toți oamenii și să ajute fiecare țară care a fost alături de noi și ne-a ajutat să ne întoarcem.”

Femeie: „Suntem pur și simplu în stare de șoc. Nu am mai trăit niciodată un asemenea șoc. Nu există case și nici locuri în care să stăm. Nu există apă curentă sau măcar tabere în care oamenii să se adăpostească. Casele sunt complet distruse și nu mai avem unde să locuim.”

Între timp, trupele, vehiculele blindate și tancurile au fost retrase și repoziționate de-a lungul așa-numitei „linii galbene”, conform hărții din planul de pace propus de Donald Trump. Hamas are termen până luni, la ora prânzului, să predea toți ostaticii israelieni rămași în viață și trupurile celor decedați. Dintre cei 48 aflați încă în custodia grupării islamice, doar 20 ar fi supraviețuit. În schimb, Israelul va elibera sute de deținuți palestinieni.

Jeremy Diamond, corespondent CNN: „Asta sugerează că vizita președintelui Trump de luni va coincide cu eliberarea ostaticilor sau va avea loc în apropierea momentului. Și se poate să îl vedem pe președintele Trump salutându-i pe unii dintre acești ostatici. Știm, desigur, că aici, în Piața Ostaticilor, am văzut ieri o mulțime de steaguri americane. Mulți oameni îi mulțumesc și îi acordă direct președintelui Trump meritul pentru rolul în obținerea acestui acord, care nu doar că va asigura eliberarea tuturor ostaticilor, dar va pune capăt definitiv războiului din Gaza, potrivit președintelui și mediatorilor.”

În baza înțelegerii, aproximativ 600 de camioane cu ajutoare ar urma să intre zilnic în enclava palestiniană. De asemenea, marți se va deschide punctul de frontieră de la Rafah – la granița dintre Gaza și Egipt. O misiune de supraveghere, din care fac parte Italia, Spania și Franța, va fi desfășurată în enclavă, iar peste 200 de soldați americani vor fi dislocați în următoarele zile în Israel, pentru a coordona punerea în practică a acordului.

