Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul

01-09-2025 | 09:23
Cel mai grav scenariu de foamete se desfăşoară acum în Gaza
Un plan postbelic al SUA pentru Gaza prevede administrarea regiunii timp de cel puțin un deceniu, relocarea populației și reconstrucția enclavei ca stațiune turistică și centru de producție, potrivit unui document citat de Washington Post.

Mihaela Ivăncică

Washington Post a precizat că, potrivit unui prospect de 38 de pagini pe care l-a consultat, cei 2 milioane de locuitori ai Fâşiei Gaza ar părăsi, cel puţin temporar, teritoriul fie prin plecări „voluntare” către altă ţară, fie prin mutarea în zone restricţionate din interiorul teritoriului pe durata reconstrucţiei.

Tabere umanitare propuse pentru relocare

Reuters a relatat anterior că există o propunere de construire a unor tabere de mari dimensiuni, denumite „Zone de tranzit umanitar”, în interiorul şi, posibil, în afara Gazei, pentru a găzdui populaţia palestiniană. Planul purta numele Fundaţiei Umanitare din Gaza (GHF), un grup controversat de ajutor umanitar susţinut de SUA.

Oricine deţine terenuri va primi un „token digital” în schimbul drepturilor de reamenajare a proprietăţii sale, a explicat Washington Post, adăugând că fiecare palestinian care pleacă va primi 5.000 de dolari în numerar şi subvenţii pentru a acoperi chiria pe o perioadă de patru ani. De asemenea, li se va asigura hrană pentru un an, a adăugat ziarul.

The Post a precizat că planul se numeşte „Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, sau GREAT Trust” şi a fost elaborat de GHF.

Steve Witkoff
Emisarul american Steve Witkoff spune că lucrează cu Israelul la un plan de încheiere a războiului din Fâşia Gaza

GHF colaborează cu armata israeliană şi foloseşte companii private americane de securitate şi logistică pentru a transporta ajutoare alimentare în Gaza. Este favorizată de administraţia Trump şi de Israel pentru a desfăşura acţiuni umanitare în Gaza, spre deosebire de sistemul condus de ONU, despre care Israelul spune că permite militanţilor să deturneze ajutoarele.

La începutul lunii august, ONU a declarat că peste 1.000 de persoane au fost ucise în timp ce încercau să primească ajutor în Gaza de când GHF a început să funcţioneze în mai 2025, majoritatea dintre ele fiind împuşcate de forţele israeliene care operau în apropierea centrelor GHF.

Trump vrea să transforme Gaza în „Riviera Orientului Mijlociu”

La 4 februarie, Trump a declarat pentru prima dată în mod public că Statele Unite ar trebui să „preia controlul” asupra enclavei devastate de război şi să o reconstruiască ca „Riviera Orientului Mijlociu”, după relocarea populaţiei palestiniene în altă parte.

Comentariile lui Trump au stârnit furia multor palestinieni şi grupuri umanitare cu privire la posibila relocare forţată din Gaza.

Forţele israeliene au bombardat peste noapte suburbiile oraşului Gaza din aer şi de la sol, distrugând case şi alungând şi mai multe familii din zonă, în timp ce cabinetul de securitate al prim-ministrului Benjamin Netanyahu s-a reunit duminică pentru a discuta un plan de cucerire a oraşului.

Armata israeliană şi-a intensificat treptat operaţiunile în zona oraşului Gaza în ultimele trei săptămâni. Vineri, a pus capăt pauzelor temporare din zonă, care permiteau livrarea de ajutoare, desemnând-o „zonă de luptă periculoasă”.

Duminică, şeful Programului Alimentar Mondial a declarat că decizia Israelului va afecta accesul la alimente şi va pune în pericol lucrătorii umanitari.

„Acest lucru va limita cantitatea de alimente la care au acces”, a declarat Cindy McCain, director executiv al PAM, în cadrul emisiunii „Face the Nation” difuzate de CBS News.

Un sfert din populație, în foamete extremă

Un raport publicat la începutul acestei luni de către monitorul global al foametei, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), a arătat că aproximativ 514.000 de persoane - aproape un sfert din populaţia Gazei - se confruntă cu condiţii de foamete în oraşul Gaza şi în zonele înconjurătoare.

Israelul a respins concluziile IPC ca fiind false şi părtinitoare, afirmând că sondajul s-a bazat pe date parţiale furnizate în mare parte de Hamas, care nu au luat în considerare recentul aflux de alimente.

Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Sursa: News.ro

Citește și...
Amnesty International: Israelul desfăşoară o
Stiri externe
Amnesty International: Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza

 

Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, în timp ce ONU şi numeroase ONG-uri continuă să avertizeze asupra foametei iminente, relatează AFP.

Emisarul american Steve Witkoff spune că lucrează cu Israelul la un plan de încheiere a războiului din Fâşia Gaza
Stiri externe
Emisarul american Steve Witkoff spune că lucrează cu Israelul la un plan de încheiere a războiului din Fâşia Gaza

Emisarul american Steve Witkoff le-a declarat, sâmbătă, familiilor ostaticilor israelieni deţinuţi de Hamas în Gaza că lucrează cu guvernul israelian la un plan pentru a pune capăt războiului.

 

Suedia cere Uniunii Europene să înghețe acordul comercial cu Israelul, din cauza situației grave din Fâșia Gaza
Stiri Economice
Suedia cere Uniunii Europene să înghețe acordul comercial cu Israelul, din cauza situației grave din Fâșia Gaza

Guvernul Suediei solicită UE să înghețe acordul comercial cu Israelul, pehntru a pune presiune asupra acestei țări, ca să permită accesul ajutorului umanitar în Gaza.

MAE: România sprijină populaţia civilă din Fâşia Gaza printr-o nouă operaţiune de evacuare medicală
Stiri actuale
MAE: România sprijină populaţia civilă din Fâşia Gaza printr-o nouă operaţiune de evacuare medicală

MAE, în colaborare cu MApN, MAI și alte instituții, alături de structuri ale Comisiei Europene, a participat miercuri la o nouă evacuare medicală de urgență din Fâșia Gaza.

