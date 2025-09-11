Parlamentul European cere UE să adopte măsuri urgente în faţa gravei crize umanitare din Fâşia Gaza

Stiri externe
11-09-2025 | 16:47
Fasia Gaza
AFP

Parlamentul European a adoptat joi o rezoluţie prin care îşi exprimă îngrijorarea faţă de criza umanitară „catastrofală” din Fâşia Gaza şi cere UE să ia măsuri urgente.  

autor
Ioana Andreescu

Parlamentul a condamnat ferm obstrucţionarea de către Israel a pătrunderii ajutoarelor umanitare în nordul Fâşiei Gaza şi a cerut deschiderea tuturor punctelor relevante de trecere a frontierei. A solicitat, de asemenea, restabilirea deplină şi de urgenţă a mandatului şi a finanţării UNRWA, sub o supraveghere solidă, şi şi-a exprimat opoziţia faţă de sistemul actual de distribuire a ajutoarelor.

Alarmaţi de penuria severă de alimente şi de malnutriţia ce rezultă din restricţionarea ajutorului umanitar, eurodeputaţii au subliniat nevoia accesului deplin, sigur şi neîngrădit la produse esenţiale şi restaurarea infrastructurii vitale, solicitând tuturor părţilor să respecte obligaţiile umanitare ce le revin în temeiul dreptului internaţional.

În acelaşi timp, europarlamentarii solicită încetarea focului şi eliberarea imediată şi necondiţionată a tuturor ostaticilor israelieni şi îndeamnă UE să îşi folosească influenţa diplomatică în relaţiile cu ţările terţe pentru a presa Hamas în acest sens.

Rezoluţia condamnă ferm "crimele barbare" comise de Hamas, solicită sancţiuni concrete împotriva grupării şi reiterează angajamentul faţă de securitatea Israelului şi "dreptul său inalienabil la autoapărare", remarcând că Israelul rămâne un partener-cheie al UE în lupta împotriva terorismului regional.

Citește și
Cel mai grav scenariu de foamete se desfăşoară acum în Gaza
Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul

Cu toate acestea, eurodeputaţii subliniază că dreptul Israelului de a se apăra nu poate justifica o acţiune militară nediferenţiată şi îşi exprimă îngrijorarea faţă de operaţiunile militare neîntrerupte care au provocat populaţiei civile din Fâşia Gaza suferinţe insuportabile, denunţând, în acelaşi timp, utilizarea de către Hamas a civililor ca scuturi umane.

Rezoluţia aprobă decizia preşedintei Comisiei Europene

Rezoluţia aprobă decizia preşedintei Comisiei Europene de a suspenda sprijinul acordat de UE Israelului şi de a suspenda parţial acordul UE-Israel în ceea ce priveşte comerţul.

Eurodeputaţii doresc investigaţii complete privind crimele de război şi încălcările dreptului internaţional, precum şi tragerea la răspundere a tuturor celor responsabili.

PE sprijină, de asemenea, sancţiunile UE împotriva coloniştilor şi activiştilor israelieni violenţi din Cisiordania ocupată şi Ierusalimul de Est şi solicită sancţiuni împotriva miniştrilor israelieni Bezalel Smotrich şi Itamar Ben-Gvir.

Rezoluţia îndeamnă toate instituţiile UE şi statele membre să ia măsuri diplomatice pentru a asigura angajamentul faţă de o soluţie bazată pe coexistenţa a două state cu scopul de a se realiza progrese înainte de Adunarea Generală a ONU din septembrie.

Textul subliniază necesitatea demilitarizării totale a Fâşiei Gaza şi excluderea Hamas de la guvernare, solicitând restabilirea unei Autorităţi Palestiniene reformate ca unic organism de guvernare şi încurajează ţările UE să pună în aplicare mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internaţională.

Pornind de la considerentul că instituirea unui stat palestinian este esenţială pentru pace, securitatea Israelului şi normalizarea regională, rezoluţia susţine, în concluzie, că statele membre ar trebui să ia în considerare recunoaşterea statului Palestina pentru a se putea realiza soluţia bazată pe coexistenţa a două state.

Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Sursa: Agerpres

Etichete: parlamentul european, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 11-09-2025 15:53

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
VIDEO. Greta Thunberg a fost primită cu urale în Tunisia. Flota sa de ajutoare este pregătită să intre în Fâșia Gaza
Stiri externe
VIDEO. Greta Thunberg a fost primită cu urale în Tunisia. Flota sa de ajutoare este pregătită să intre în Fâșia Gaza

O mulţime de oameni s-a strâns duminică în portul tunisian Sidi Bou Said pentru a o întâmpina pe Greta Thunberg, în momentul în care flota sa de ajutoare, cu destinaţia Fâșia Gaza, a acostat în port, relatează BBC, potrivit News.ro.

Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul
Stiri externe
Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul

Un plan postbelic al SUA pentru Gaza prevede administrarea regiunii timp de cel puțin un deceniu, relocarea populației și reconstrucția enclavei ca stațiune turistică și centru de producție, potrivit unui document citat de Washington Post.

Amnesty International: Israelul desfăşoară o
Stiri externe
Amnesty International: Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza

 

Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, în timp ce ONU şi numeroase ONG-uri continuă să avertizeze asupra foametei iminente, relatează AFP.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina
Stiri externe
Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina

NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone ruse care au invadat spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţă devreme au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel, citat de EFE.

Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Septembrie 2025

47:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28