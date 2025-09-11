Parlamentul European cere UE să adopte măsuri urgente în faţa gravei crize umanitare din Fâşia Gaza

Parlamentul European a adoptat joi o rezoluţie prin care îşi exprimă îngrijorarea faţă de criza umanitară „catastrofală” din Fâşia Gaza şi cere UE să ia măsuri urgente.

Parlamentul a condamnat ferm obstrucţionarea de către Israel a pătrunderii ajutoarelor umanitare în nordul Fâşiei Gaza şi a cerut deschiderea tuturor punctelor relevante de trecere a frontierei. A solicitat, de asemenea, restabilirea deplină şi de urgenţă a mandatului şi a finanţării UNRWA, sub o supraveghere solidă, şi şi-a exprimat opoziţia faţă de sistemul actual de distribuire a ajutoarelor.

Alarmaţi de penuria severă de alimente şi de malnutriţia ce rezultă din restricţionarea ajutorului umanitar, eurodeputaţii au subliniat nevoia accesului deplin, sigur şi neîngrădit la produse esenţiale şi restaurarea infrastructurii vitale, solicitând tuturor părţilor să respecte obligaţiile umanitare ce le revin în temeiul dreptului internaţional.

În acelaşi timp, europarlamentarii solicită încetarea focului şi eliberarea imediată şi necondiţionată a tuturor ostaticilor israelieni şi îndeamnă UE să îşi folosească influenţa diplomatică în relaţiile cu ţările terţe pentru a presa Hamas în acest sens.

Rezoluţia condamnă ferm "crimele barbare" comise de Hamas, solicită sancţiuni concrete împotriva grupării şi reiterează angajamentul faţă de securitatea Israelului şi "dreptul său inalienabil la autoapărare", remarcând că Israelul rămâne un partener-cheie al UE în lupta împotriva terorismului regional.

Cu toate acestea, eurodeputaţii subliniază că dreptul Israelului de a se apăra nu poate justifica o acţiune militară nediferenţiată şi îşi exprimă îngrijorarea faţă de operaţiunile militare neîntrerupte care au provocat populaţiei civile din Fâşia Gaza suferinţe insuportabile, denunţând, în acelaşi timp, utilizarea de către Hamas a civililor ca scuturi umane.

Rezoluţia aprobă decizia preşedintei Comisiei Europene

Rezoluţia aprobă decizia preşedintei Comisiei Europene de a suspenda sprijinul acordat de UE Israelului şi de a suspenda parţial acordul UE-Israel în ceea ce priveşte comerţul.

Eurodeputaţii doresc investigaţii complete privind crimele de război şi încălcările dreptului internaţional, precum şi tragerea la răspundere a tuturor celor responsabili.

PE sprijină, de asemenea, sancţiunile UE împotriva coloniştilor şi activiştilor israelieni violenţi din Cisiordania ocupată şi Ierusalimul de Est şi solicită sancţiuni împotriva miniştrilor israelieni Bezalel Smotrich şi Itamar Ben-Gvir.

Rezoluţia îndeamnă toate instituţiile UE şi statele membre să ia măsuri diplomatice pentru a asigura angajamentul faţă de o soluţie bazată pe coexistenţa a două state cu scopul de a se realiza progrese înainte de Adunarea Generală a ONU din septembrie.

Textul subliniază necesitatea demilitarizării totale a Fâşiei Gaza şi excluderea Hamas de la guvernare, solicitând restabilirea unei Autorităţi Palestiniene reformate ca unic organism de guvernare şi încurajează ţările UE să pună în aplicare mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internaţională.

Pornind de la considerentul că instituirea unui stat palestinian este esenţială pentru pace, securitatea Israelului şi normalizarea regională, rezoluţia susţine, în concluzie, că statele membre ar trebui să ia în considerare recunoaşterea statului Palestina pentru a se putea realiza soluţia bazată pe coexistenţa a două state.

