Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste: Un criminal de război se plimbă pe aici

În orașul Anchorage, în pragul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, locuitorii din Alaska au organizat un protest pro-Ucraina.

Ei l-au întâmpinat pe liderul rus cu steaguri ucrainene și mesaje dure, catalogându-l drept „criminal de război” pe pământ american.

Totodată, Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage purtând un tricou cu mesajul „URSS”.

Trollmaster Lavrov landed in Alaska with a white sweater and the letters CC showing from under his gilet. Turns out it doesn't say Россия, but instead, it says CCCP (USSR)! To prove that, found the same (collar and stripes) at WildBerries for 31$, I if you'd like one ???? pic.twitter.com/wLa1LegLyZ — IL Libanese (@Dal_Libano) August 15, 2025

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

