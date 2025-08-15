Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste: Un criminal de război se plimbă pe aici

15-08-2025 | 13:12
Protestatari Alaska
Getty Images

În orașul Anchorage, în pragul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, locuitorii din Alaska au organizat un protest pro-Ucraina.

Claudia Alionescu

Ei l-au întâmpinat pe liderul rus cu steaguri ucrainene și mesaje dure, catalogându-l drept „criminal de război” pe pământ american.

Totodată, Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage purtând un tricou cu mesajul „URSS”. 

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

