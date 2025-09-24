Lituania cere Spaniei ca avioanele sale de vânătoare să treacă de la descurajare la acţiune. Reacția Madridului

Ministrul lituanian al apărării i-a cerut omoloagei din Spania ca avioanele de vânătoare spaniole să treacă de la descurajare la acțiune, pe fondul tensiunilor din Marea Baltică.

Solicitarea a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă comune la baza lituaniană de la Siauliai, unde este desfăşurat detaşamentul aerian Vilkas format din opt avioane de vânătoare Eurofighter, un avion de transport A-400 şi 190 de membri ai forţelor aeriene spaniole.

Cu toate acestea, ministrul spaniol a pledat pentru mijloace diplomatice pentru rezolvarea conflictelor "în contextul ajungerii la acorduri" şi ulterior, după conferinţa de presă, a declarat că solicitarea nu a fost pusă pe masă.

Robles a călătorit miercuri în Lituania, o ţară membră NATO care are frontiere cu Rusia şi Belarus, pentru a vizita contingentul spaniol care face parte din misiunea de poliţie aeriană a NATO. Misiunea sa este de a intercepta şi identifica aeronavele care se apropie de spaţiul aerian al flancului estic al NATO fără a fi identificate în mod corespunzător de sistemele de control ale traficului aerian.

În apariţia sa în faţa presei, ministrul lituanian al apărării a avertizat cu privire la creşterea nivelului de escaladare, după cum reiese din incursiunile ruse în spaţiul aerian al ţării sale şi al Estoniei, şi a pledat pentru "a se trece de la conceptul de poliţie aeriană la cel de apărare aeriană". Şi "în acest mod ar trebui să reacţionăm", a adăugat ea.

Vizita lui Robles are loc după ce mai multe ţări aliate, inclusiv Lituania, au suferit recent încălcări ale spaţiului lor aerian de către drone sau aeronave ruseşti care au determinat Consiliul Nord-Atlantic al NATO să organizeze consultări în două ocazii.

Aceste incidente care îngrijorează profund guvernul Lituaniei au determinat Parlamentul de la Vilnius să aprobe marţi ca forţele sale armate să aibă permisiunea de a neutraliza mai rapid şi mai uşor dronele care reprezintă o ameninţare la adresa spaţiului aerian al ţării.

"Acum va fi posibilă închiderea imediată a spaţiului aerian, iar pentru a le doborî nu va fi necesară permisiunea politică", a declarat Sakaliene.

„Spania crede cu tărie în pace”

Robles a subliniat că Spania crede cu tărie în pace şi şi-a apărat participarea "în acest moment" la toate misiunile care apar, inclusiv "Sentinela Estică", cea mai recentă misiune a NATO de a consolida flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice în urma incursiunilor ruseşti.

Pentru această misiune, Spania a oferit NATO resurse, inclusiv două avioane Eurofighter. Aceste două avioane care s-ar putea ridica de sol ar putea face parte din cele opt desfăşurate în prezent în Lituania. Rotaţia lor se încheie la sfârşitul lunii noiembrie, când vor fi înlocuite cu avioane F-18.

Margarita Robles a indicat că aşteaptă răspunsul Alianţei Nord-Atlantice, care ar putea veni deja pe 6 octombrie, deşi a subliniat că "în niciun caz acest lucru nu va fi în detrimentul a ceea ce există aici" (în Lituania).

