Serviciile secrete rusești, acuzate că au ascuns explozibil într-un cimitir din Polonia. Instrucțiuni clare date unui curier

02-10-2025 | 18:00
Serviciile secrete rusești (GRU) sunt suspectate că au ascuns explozibili în cimitire și cutii de conserve într-un oraș din Polonia. Rușii ar fi efectuat operațiuni similare și în Lituania și Germania.

Alexandru Toader

Un curier al serviciului de informații militare rusești GRU a primit instrucțiuni clare: să cumpere o lopată, să meargă la un cimitir, să dezgroape mai multe cutii ascunse acolo și să le transporte în apropiere de orașul Łódź, Polonia. Potrivit anchetatorilor, recipientele erau special concepute pentru a se potrivi în suporturile atașate dronelor, notează publicația Warszawa Wyborcza.

O variantă a planului, dezvăluită de informatori apropiați de concluziile Parchetului Național și ale Agenției de Securitate Internă, arată că GRU pregătea acte de terorism folosind drone și conserve false. În loc să conțină porumb, acestea erau umplute cu explozibili de mare putere.

Ancheta a scos la iveală indicii privind o altă operațiune similară a serviciilor secrete ruse, desfășurată pe teritoriul Lituaniei, Poloniei și Germaniei. În acest caz, GRU ar fi introdus în Polonia două conserve „neobișnuite”, identice cu cele din supermarketuri, dar eticheta alimentară ascundea, de fapt, un conținut exploziv.

Oficial, autoritățile poloneze nu au confirmat public toate detaliile, însă investigația sugerează că Rusia ar fi pregătit infrastructura pentru posibile atacuri pe teritoriul Europei.

Avertismentul lansat de ISW

Recent, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii critice din state membre NATO, inclusiv în Polonia și România, folosind forțe speciale și drone.

Scopul acestor acțiuni ar fi ca Moscova să poată da vina pe Ucraina pentru eventualele atacuri și să creeze astfel premisele unei escaladări de forțe în regiune.

Această avertizare vine după ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat, fără a prezenta și dovezi, că Ucraina că pregătește atacuri sub steag fals, ce ar implica forțe speciale și drone, împotriva obiectivelor critice din Polonia. SVR susține că Ucraina a recrutat membri ai „Legiunii Libertatea Rusiei” și „regimentului belarus Kalinovsky”, formațiuni care luptă alături de forțele ucrainene, pentru a realiza o astfel de operațiune, arată agenția de presă TASS. Mai mult, SVR acuză o colaborare între serviciile secrete ucrainene și cele poloneze în această manevră.

Potrivit ISW, Rusia încearcă să lanseze acte de sabotaj împotriva unor state NATO, dar să facă în așa fel încât să pară atacuri ale Ucrainei. Scopul "acuzațiilor" SVR este tocmai acela de a pregăti un context informativ favorabil, care să permită Moscovei să dea vina pe Ucraina pentru eventualele sabotaje. 

Sursa: Warszawa Wyborcza, Institute for the Study of War

