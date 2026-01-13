Un tânăr de 26 de ani din Galați a dat radarul polițiștilor peste cap. Cu ce viteză conducea bărbatul în localitate

Un tânăr de 26 de ani din municipiul Galați este cercetat penal, după ce a fost depistat de două ori, în decurs de două zile, încălcând legislația rutieră pe DN 25, în localitatea Umbrărești.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, la data de 11 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit în trafic un autoturism care circula cu 169 km/h pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 50 km/h. Șoferul a depășit astfel viteza legală cu 119 km/h.

IPJ Galati

„Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.822,5 lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 150 de zile, întrucât fapta a fost săvârșită pentru a doua oară în decursul ultimelor 6 luni. Totodată, acestuia i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără drept de circulație, începând cu momentul constatării faptei.Cu toate acestea, în seara zilei următoare, 12 ianuarie 2026, în jurul orei 19:30, polițiștii rutieri l-au depistat din nou pe același bărbat conducând un autoturism pe DN 25, în localitatea Umbrărești, deși avea dreptul de a conduce suspendat.”, a transmis IPJ Galați.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













