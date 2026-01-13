Un tânăr de 26 de ani din Galați a dat radarul polițiștilor peste cap. Cu ce viteză conducea bărbatul în localitate

Stiri actuale
13-01-2026 | 12:40
radar
IPJ Galati

Un tânăr de 26 de ani din municipiul Galați este cercetat penal, după ce a fost depistat de două ori, în decurs de două zile, încălcând legislația rutieră pe DN 25, în localitatea Umbrărești.

autor
Marius Grama,  Sabrina Saghin

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, la data de 11 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit în trafic un autoturism care circula cu 169 km/h pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 50 km/h. Șoferul a depășit astfel viteza legală cu 119 km/h.

„Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.822,5 lei, iar ca măsură complementară a fost dispusă reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 150 de zile, întrucât fapta a fost săvârșită pentru a doua oară în decursul ultimelor 6 luni. Totodată, acestuia i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, fără drept de circulație, începând cu momentul constatării faptei.Cu toate acestea, în seara zilei următoare, 12 ianuarie 2026, în jurul orei 19:30, polițiștii rutieri l-au depistat din nou pe același bărbat conducând un autoturism pe DN 25, în localitatea Umbrărești, deși avea dreptul de a conduce suspendat.”, a transmis IPJ Galați.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.

Citește și
pilot mort
Un pilot renumit de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu o viteză de 200 km/h de pe un munte, în Africa de Sud

Sursa: StirilePROTV

Etichete: politie, galati, sofer,

Dată publicare: 13-01-2026 12:40

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”
Stiri externe
Rusia a lovit a doua oară Ucraina cu racheta Oreşnik, care prinde o viteză de 13.000 km/h. „O ameninţare gravă pentru Europa”

Joi noaptea, Rusia a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri aeriene asupra orașelor ucrainene, din ultimele luni. Cel puțin 4 persoane au murit și alte 19 au fost rănite în Kiev.

Un pilot renumit de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu o viteză de 200 km/h de pe un munte, în Africa de Sud
Stiri externe
Un pilot renumit de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu o viteză de 200 km/h de pe un munte, în Africa de Sud

Brendan Weinstein, unul dintre cei mai renumiți piloți de wingsuit din lume a murit după ce s-a prăbușit în timp ce sărea de pe Muntele Table din Africa de Sud, scrie Metro.

Zeci de mașini au fost avariate și sute de oameni s-au rănit pe străzile din țară după ninsorile abundente. „Cam praf este”
Stiri actuale
Zeci de mașini au fost avariate și sute de oameni s-au rănit pe străzile din țară după ninsorile abundente. „Cam praf este”

După zăpezile abundente, au început să apară și problemele. Pe șosele, inclusiv pe cele de viteză, s-au format gropi.

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde
Stiri actuale
Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59