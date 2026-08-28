Legătura dintre Regele Harald V al Norvegiei și Regele Mihai I al României. Povestea surprinzătoare a celor doi monarhi

Regele Harald al Norvegiei, care a murit la 89 de ani, și Regele Mihai I al României au fost rude, cei doi monarhi fiind veri de gradul al treilea.

Legătura dintre Regele Norvegiei și ultimul rege al României își are originea în vasta rețea de înrudiri care a unit, de-a lungul generațiilor, marile case regale europene. În centrul acestei genealogii se află Regina Victoria a Marii Britanii, ai cărei descendenți au ajuns pe tronurile mai multor țări europene.

Legătura de sânge dintre Regele Harald V și Regele Mihai I

Regele Mihai I al României era stră-strănepot al Reginei Victoria a Marii Britanii din partea ambilor părinți. Prin această dublă legătură de familie, ultimul monarh al României a fost văr de gradul al treilea cu Regele Harald V al Norvegiei. Aceeași legătură de rudenie îl apropia de alte figuri importante ale monarhiei europene, printre care Regina Margareta a II-a a Danemarcei, Regele Juan Carlos I al Spaniei, Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei și Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Regina Victoria a Marii Britanii a avut nouă copii, iar descendenții acestora au ajuns, prin căsătorii și alianțe dinastice, în mai multe dintre familiile regale ale Europei. Astfel, arborele genealogic al Casei Regale a României s-a intersectat cu cel al familiei regale norvegiene.

În cazul Regelui Mihai I, legătura cu Regina Victoria exista prin ambii săi părinți. Mihai era fiul Regelui Carol al II-lea și al Reginei-Mamă Elena, iar prin ramurile genealogice ale familiilor de Hohenzollern-Sigmaringen și Greciei și Danemarcei, acesta era conectat la descendența Reginei Victoria. Regele Harald V provenea, la rândul său, dintr-o altă ramură a aceleiași vaste rețele de familii regale europene.

Regele Harald V al Norvegiei și Regele Mihai I al României au aparținut aceleiași generații de monarhi europeni a căror copilărie a fost marcată de război și de marile transformări politice ale secolului XX. Deși au ajuns să domnească în țări cu istorii și sisteme politice diferite, destinele lor au avut câteva puncte comune.

Harald s-a născut în 1937, iar Mihai în 1921. Amândoi au ajuns, încă de copii, în centrul unor evenimente istorice dramatice. În timpul ocupației naziste a Norvegiei, Harald a fost evacuat împreună cu mama și surorile sale și a petrecut o parte din copilărie în Statele Unite. Mihai, în schimb, a rămas în România în timpul războiului și a devenit rege pentru a doua oară în 1940, la doar 18 ani.

Destinele lor s-au despărțit însă radical după război. Harald a moștenit o monarhie stabilă și a urcat pe tron în 1991, după moartea tatălui său, Olav al V-lea. Mihai a fost obligat să abdice în 1947, după instaurarea regimului comunist, și a trăit apoi decenii în exil.