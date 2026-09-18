Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Tommy Pigott, a declarat joi că accesul delegaţiei iraniene la magazinele en-gros şi la bunurile de lux va fi restricţionat, potrivit Agerpres.

"În timp ce iranienii de rând îndură o represiune brutală, penurii de apă şi electricitate, precum şi o inflaţie galopantă, oficialii regimului vor să facă cumpărături la New York", a scris el pe platforma X.

"Nu sub supravegherea noastră. Nu vom permite elitelor regimului iranian să profite de (Adunarea Generală a ONU) pentru o sesiune de cumpărături de lux, plătită prin suferinţa poporului iranian, în timp ce regimul direcţionează bogăţia Iranului pentru a-şi susţine aliaţii terorişti", a mai spus el.

SUA au impus restricţii similare în 2025, după ce în trecut achiziţiile făcute de delegaţia iraniană a atras critici.

Delegațiile iraniene se întorceau de la New York cu un camion plin de bunuri de lux

În urmă cu patru ani, fostul preşedinte Ebrahim Raisi a fost criticat după ce echipa sa s-a întors la Teheran cu o camionetă plină de suveniruri, scutece pentru copii, suplimente alimentare şi electrocasnice.

Multe dintre aceste produse sunt inaccesibile sau greu de procurat pentru iranieni.

Sancţiunile internaţionale afectează puternic ţara şi multe familii depind de vizitele rudelor şi prietenilor din străinătate care le aduc medicamente.

Statele Unite şi Iranul se află în război din februarie, când Washingtonul şi Israelul au lansat atacuri asupra teritoriului iranian, provocând represalii ale Teheranului.