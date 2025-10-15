La cine s-a gândit Anat, torturat luni întregi de luptătorii Hamas: „Am știut că nu mă voi supune acestor monștri”

Stiri externe
15-10-2025 | 20:22
Acordul care a permis eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza și încetarea luptelor este testat zilnic. Procesul de transfer al trupurilor celor morți în cursul captivității se derulează cu probleme.

autor
Stirileprotv

Până acum, Hamas a trimis doar 8 din 28 iar unul dintre acestea nu corespunde ADN-ului niciunui ostatic israelian.

Udi Goren, vărul lui Tal Haimi: Noi suntem în aceeași situație. Tal nu s-a întors acasă. Familia noastră e în aceeași situație ca în urmă cu 2 zile.

De profesie inginer, Tal Haimi, israelianul care avea şi cetăţenie română datorită părinţilor născuţi în ţara noastră, făcea parte din unitatea de apărare a kibutului Nir Ițhak. Pe 7 octombrie, bărbatul de 41 de ani s-a repezit să-şi apere familia şi comunitatea. Autorităţile israeliene au tras concluzia că a fost ucis chiar în acea zi, iar trupul lui a fost târât în Gaza. Soţia lui, Ela, era însărcinată cu al patrulea copil, un băieţel, pe care l-a adus pe lume după exact 7 luni.

Udi Goren, vărul lui Tal Haimi: Nu ne putem regăsi liniștea cât timp există această incertitudine. Până nu îi vom recupera trupul, va persista un dram de îndoială. Ce s-a întâmplat? Unde e? Poate s-a făcut o greșeală... Abia după ce va fi adus acasă îl vom putea jeli. Pentru că, dacă îl visează, copiii lui să aibă un mormânt la care să meargă.

Evyatar David
Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini

Între timp, cei întorşi acasă luni, după doi ani de captivitate, află abia acum ce s-a întâmplat pe 7 octombrie 2023, că le-au fost ucişi fraţi, părinţi ori prieteni. La rândul lor, rudele au parte de mărturisiri zguduitoare.

Anat Angerst: Ne-a povestit că a fost torturat, mai ales în primele luni. Mult timp a fost singur, ținut singur, în deplină izolare și mi-a spus: „Mamă, și în cele mai dificile momente, am știut că nu mă voi supune acestor monștri, că nu mă las înfrânt și la tine mă gândeam în cele mai brutale situații.

Dalia Cusnir-Horn, cumnata ostaticului eliberat Eitan Horn: Cel mai greu a fost că nu știa ce se întâmplă, se simțea abandonat, lăsat în urmă. Se întreba dacă mai luptă cineva pentru el? A pierdut mare parte din greutate, peste 40% din masa corporală. A cerut carne. E argentinian așa că adoră carnea, și cred că de asta are nevoie organismul lui.”

Soţia lui Omri Miran a vorbit despre momentele emoționante ale revederii...

Lishay Miran-Lavi, soția ostaticului eliberat Omri Miran: Roni și Alma au sărit în brațele tatălui lor și le-a auzit spunând „abba” - tati- din nou.

La rândul lui, Donald Trump a anunțat începutul fazei a doua din planul de pace în 20 de puncte semnat în Egipt. Asta, deși Hamas nu și-a respectat complet nici angajamentul din prima etapă.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Le-am zis (liderilor Hamas) că trebuie să renunțe la arme și că dacă nu vor face asta, îi vom dezarma noi. Și vom face asta repede și probabil folosind violența. Dar vor renunța la arme.

Președintele american nu a părut îngrijorat de faptul că, odată armata israeliană retrasă, luptătorii Hamas au început să-și execute rivalii.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: E vorba de niște grupări foarte rele pe care (Hamas) le-a eliminat. Au ucis mai mulți membri ale acestor grupări. Nu m-a deranjat prea mult, să fiu sincer cu voi.”

Sursa: Pro TV

