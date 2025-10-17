Volodimir Zelenski: „După ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbeşte să reia dialogul”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că progresul procesului de pace din Orientul Mijlociu ar putea sprijini încheierea războiului cu Rusia.

„Avem o întâlnire planificată cu preşedintele Trump mâine (vineri) şi ne bazăm pe impulsul de a reduce terorismul şi războiul, care a funcţionat în Orientul Mijlociu, pentru a contribui şi la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe reţelele sociale, postând imagini de la sosirea sa în Statele Unite.

El este încredinţat că „limbajul forţei şi al dreptăţii va funcţiona cu siguranţă şi în cazul Rusiei”.

„Putin nu este cu siguranţă mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”, a menţionat Zelenski.

Preşedintele ucrainean nu s-a referit direct la planul lui Trump

Preşedintele ucrainean nu s-a referit direct la planul lui Trump de a avea noi discuţii directe cu liderul rus Vladimir Putin, intenţie anunţată după ce, joi, cei doi au avut o conversaţie telefonică. Dar Zelenski a comentat că este clar că „după ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbeşte să reia dialogul”, o referire la sugestia lui Trump că ar putea furniza Kievului aceste rachete.

„Nu trebuie să existe altă variantă decât pacea şi securitatea garantată în mod fiabil – şi este esenţial să protejăm oamenii de loviturile şi atacurile ruseşti cât mai curând posibil. Mulţumesc tuturor celor care ajută!”, a subliniat preşedintele ucrainean.

Zelenski a confirmat că se întâlneşte, în Statele Unite, cu reprezentanţi ai companiilor din industria de apărare, „producători de arme puternice care pot întări cu siguranţă apărarea ucraineană”, inclusiv cu sisteme de apărare aeriană care să protejeze infrastructura energetică.

„Mă voi întâlni cu reprezentanţi ai companiilor energetice americane. Acum, în timp ce Rusia pariază pe teroare împotriva sectorului nostru energetic şi efectuează lovituri zilnice, noi lucrăm pentru a asigura rezistenţa Ucrainei”, a transmis Zelenski.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













