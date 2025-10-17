Volodimir Zelenski: „După ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbeşte să reia dialogul”

Stiri externe
17-10-2025 | 07:27
Volodimir Zelenski
Getty

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că progresul procesului de pace din Orientul Mijlociu ar putea sprijini încheierea războiului cu Rusia.

autor
Ioana Andreescu

„Avem o întâlnire planificată cu preşedintele Trump mâine (vineri) şi ne bazăm pe impulsul de a reduce terorismul şi războiul, care a funcţionat în Orientul Mijlociu, pentru a contribui şi la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris Zelenski pe reţelele sociale, postând imagini de la sosirea sa în Statele Unite.

El este încredinţat că „limbajul forţei şi al dreptăţii va funcţiona cu siguranţă şi în cazul Rusiei”.

„Putin nu este cu siguranţă mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”, a menţionat Zelenski.

Preşedintele ucrainean nu s-a referit direct la planul lui Trump

Preşedintele ucrainean nu s-a referit direct la planul lui Trump de a avea noi discuţii directe cu liderul rus Vladimir Putin, intenţie anunţată după ce, joi, cei doi au avut o conversaţie telefonică. Dar Zelenski a comentat că este clar că „după ce a auzit de rachetele Tomahawk, Moscova se grăbeşte să reia dialogul”, o referire la sugestia lui Trump că ar putea furniza Kievului aceste rachete.

Citește și
donald trump
Penuria apărută în Rusia după valul de atacuri ucrainene, văzută chiar de Trump: „Se prăbușește”. Reacția Kremlinului

„Nu trebuie să existe altă variantă decât pacea şi securitatea garantată în mod fiabil – şi este esenţial să protejăm oamenii de loviturile şi atacurile ruseşti cât mai curând posibil. Mulţumesc tuturor celor care ajută!”, a subliniat preşedintele ucrainean.

Zelenski a confirmat că se întâlneşte, în Statele Unite, cu reprezentanţi ai companiilor din industria de apărare, „producători de arme puternice care pot întări cu siguranţă apărarea ucraineană”, inclusiv cu sisteme de apărare aeriană care să protejeze infrastructura energetică.

„Mă voi întâlni cu reprezentanţi ai companiilor energetice americane. Acum, în timp ce Rusia pariază pe teroare împotriva sectorului nostru energetic şi efectuează lovituri zilnice, noi lucrăm pentru a asigura rezistenţa Ucrainei”, a transmis Zelenski.

Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, vladimir putin, intalnire, Volodomir Zelenski,

Dată publicare: 17-10-2025 07:27

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Zelenski se întâlnește, vineri, cu Trump, la Casa Albă. Kievul încearcă să încheie un acord privind rachetele Tomahawk
Stiri externe
Zelenski se întâlnește, vineri, cu Trump, la Casa Albă. Kievul încearcă să încheie un acord privind rachetele Tomahawk

Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni, vineri, la Casa Albă, cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Vor discuta despre armele care ar trebui furnizate Ucrainei, în special despre rachetele Tomahawk, care ar putea schimba soarta războiului.

Penuria apărută în Rusia după valul de atacuri ucrainene, văzută chiar de Trump: „Se prăbușește”. Reacția Kremlinului
Stiri externe
Penuria apărută în Rusia după valul de atacuri ucrainene, văzută chiar de Trump: „Se prăbușește”. Reacția Kremlinului

Donald Trump l-a sunat joi seară pe Vladimir Putin, înainte să îl primească, vineri, pe Volodimir Zelenski, la Casa Albă.

Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă
Stiri externe
Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă

Președintele Donald Trump discută, joi, la telefon, cu omologul său rus Vladimir Putin, a declarat un oficial al Casei Albe pentru publicația americană Axios. Discuția va avea loc cu o zi înaintea întâlnirii liderului SUA cu Volodimir Zelenski.

Recomandări
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
Stiri actuale
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori

Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, a fost plasată, joi, de procurorii DNA sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei, au precizat surse judiciare.

Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția
Stiri Sanatate
Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția

Vin vești îngrijorătoare din Sănătate. Puțin peste 100.000 de români, din cei 650.000 care au fost coasigurați, au plătit în ultima lună, din buzunar, contribuția de sănătate.

Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”
Stiri externe
Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Donald Trump a vorbit două ore la telefon, joi seară, cu Vladimir Putin. Cei doi au căzut de acord să se întâlnească cât mai curând în Ungaria, la Budapesta.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Octombrie 2025

43:54

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28