Igor D’iu este acuzat că a acționat în calitate de agent al unui guvern străin, desfășurând o operațiune clandestină în Palo Alto, în apropiere de San Francisco. BBC a aflat că firma vizată este Palantir Technologies, potrivit BBC.

De asemenea, D’iu este acuzat de hărțuirea angajaților companiei și de deținerea unor documente de identitate falsificate.

Compania nu este identificată nominal în documentele de punere sub acuzare, însă este descrisă drept o societate cotată la bursă, activă în domeniul tehnologiei și apărării, care produce software utilizat de Ucraina în războiul cu Rusia.

„Acuzațiile din acest caz descriu o operațiune sponsorizată de un stat, care a vizat angajații unei companii americane de tehnologie și apărare și a urmărit hărțuirea acestora, deoarece compania respectivă sprijină Ucraina în războiul cu Rusia”, a declarat Craig Missakian, procurorul federal al Districtului de Nord al Californiei.

„Nu vom tolera nicio încercare – din partea unor guverne străine sau a altor entități – de a transforma Silicon Valley într-o bază pentru operațiuni de spionaj în interesul unor servicii de informații străine”, a adăugat el.

Cum a acționat bărbatul

Potrivit procurorilor, D’iu a intrat ilegal în Statele Unite, traversând frontiera cu Mexicul, după ce călătorise în această țară din Istanbul, în luna iunie.

Se presupune că acesta a fost recrutat prin intermediul aplicației de mesagerie criptată Telegram.

Persoanele care îl coordonau se refereau la Rusia folosind expresia „Patria-mamă” și i-au cerut lui D’iu să adune informații despre companie, deoarece aceasta furniza arme utilizate împotriva Rusiei în Ucraina.

La indicațiile coordonatorilor săi, acesta a cumpărat calculatoare, telefoane, echipamente pentru rețele wireless și programe de acces de la distanță, instrumente de care avea nevoie pentru misiunea de spionaj.

Ulterior, s-a deplasat la o cafenea situată în apropierea sediului companiei din Palo Alto, unde a fotografiat ecranele laptopurilor angajaților care lucrau acolo.

Coordonatorii săi i-ar fi cerut, de asemenea, „să își amplaseze laptopul în anumite locuri din apropierea companiei, astfel încât aceștia să îl poată accesa de la distanță și să încerce să colecteze informații de la angajații companiei aflați în apropiere”.

Ținta operațiunii de spionaj a fost compania Palantir

O sursă din industria tehnologică a confirmat că Palantir a fost ținta operațiunii și a precizat că aceasta nu a reușit să pătrundă în sistemele private ale companiei.

Aceeași sursă a adăugat că firma a fost „vizată în mod repetat” de Rusia din cauza implicării sale în Ucraina, iar atacurile devin „din ce în ce mai agresive”.

Sursa, care a dorit să își păstreze anonimatul, a declarat că este pentru prima dată când un agent rus este descoperit pe teritoriul Statelor Unite în timp ce încerca să spioneze compania.

„Cred că elementul surprinzător este faptul că au decis să își asume riscul de a trimite pe cineva în Statele Unite”, a afirmat aceasta, explicând că operațiunea urmărea să obțină acces la sistem „prin prezență fizică”.

Palantir nu a emis nicio declarație ca reacție la acuzațiile formulate.

Cetățeanul rus a spionat și locuințele angajaților Palantir

De asemenea, D’iu ar fi supravegheat angajații companiei și locuințele acestora.

La 3 septembrie, acesta a urmărit timp de aproape 48 de kilometri mașina condusă de un membru al conducerii companiei.

A fugit după ce femeia s-a deplasat la o secție de poliție. Ulterior, anchetatorii au obținut dovezi că, în zilele precedente, acesta urmărise și autoturismele altor angajați.

În cursul anchetei, autoritățile au descoperit documente de identitate falsificate, printre care un pașaport american, un act de identitate emis de statul California și un card de securitate socială, toate pe numele fals „Hugo Landry Johns”.

În urma unei percheziții efectuate în luna octombrie la locuința sa din East Palo Alto, anchetatorii au găsit două pașapoarte rusești și un carnețel scris de mână, care conținea numeroase adrese ale locuințelor angajaților, numele membrilor familiilor acestora, informații despre studiile și istoricul profesional al angajaților, precum și evaluări ale punctelor lor forte și slabe, potrivit procurorilor.

D’iu este acuzat de două infracțiuni legate de presupusa sa activitate ca agent al unui guvern străin, o infracțiune de urmărire și hărțuire a unor persoane peste granițele statelor americane și o infracțiune de fraudă referitoare la documentele sale de identitate.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de peste 15 ani de închisoare.