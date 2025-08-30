Răzbunarea lui Putin. Rusia a lansat un ”atac masiv” în Ucraina, după ce soldații lui Zelenski au lovit rafinăriile rusești

Rusia a lansat un atac „masiv” peste noapte asupra regiunilor sudice și centrale ale Ucrainei, au anunțat autoritățile, după ce soldații lui Zelenski au lovit rafinăriile de petrol rusești.

O femeie a fost ucisă în Zaporojie și 28 de persoane au fost rănite - inclusiv trei copii - potrivit oficialilor locali.

Potrivit BBC News, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Moscova a lansat peste 500 de drone și 45 de rachete, lovind 14 regiuni din întreaga țară.

Acest lucru survine în contextul eforturilor internaționale continue de a asigura încetarea războiului - și la câteva zile după ce Ucraina s-a confruntat cu al doilea cel mai mare atac aerian din război până în prezent, cu cel puțin 23 de morți joi.

În Dnipropetrovsk, guvernatorul Serhi Lisak a declarat că, în timpul nopții, regiunea a fost „ținta unui atac masiv” și a avertizat populația să se adăpostească.

Este a doua noapte consecutivă în care Dnipropetrovsk este ținta atacurilor. La începutul acestei săptămâni, Kievul a recunoscut că armata rusă a intrat în regiune și încearcă să-și stabilească o bază.

Infrastructura feroviară a fost avariată în apropierea orașului Kiev, dar centrul și sud-estul Ucrainei au fost cele mai afectate de ultimele atacuri.

Serviciile de urgență au fost văzute stingând incendii în Zaporijie, în timp ce explozii au fost auzite în regiunile centrale estice Dnipro și Pavlohrad.

Între timp, armata ucraineană a transmis că a lovit peste noapte rafinăriile de petrol Krasnodar și Sizran din Rusia. Ambele rafinării au mai fost ținta unor atacuri și în trecut.

Armata ucraineană a precizat că „au fost înregistrate numeroase explozii și incendii la instalație”, care, potrivit acesteia, produce un volum de trei milioane de tone pe an.

Autoritățile ruse din Krasnodar au recunoscut că rafinăria de petrol a fost lovită de atacurile cu drone din Ucraina. Acestea au precizat că una dintre unitățile de procesare a fost avariată și că a izbucnit un incendiu în zonă. Autoritățile au precizat că nu au existat victime.

Ministerul rus al Apărării a adăugat că a doborât 20 de drone ucrainene în timpul nopții, dintre care 18 deasupra Crimeii anexate de Moscova.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













