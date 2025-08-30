Răzbunarea lui Putin. Rusia a lansat un ”atac masiv” în Ucraina, după ce soldații lui Zelenski au lovit rafinăriile rusești

30-08-2025 | 15:12
putin zelenski
Colaj foto Getty

Rusia a lansat un atac „masiv” peste noapte asupra regiunilor sudice și centrale ale Ucrainei, au anunțat autoritățile, după ce soldații lui Zelenski au lovit rafinăriile de petrol rusești.

Cristian Matei

O femeie a fost ucisă în Zaporojie și 28 de persoane au fost rănite - inclusiv trei copii - potrivit oficialilor locali.

Potrivit BBC News, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Moscova a lansat peste 500 de drone și 45 de rachete, lovind 14 regiuni din întreaga țară.

Acest lucru survine în contextul eforturilor internaționale continue de a asigura încetarea războiului - și la câteva zile după ce Ucraina s-a confruntat cu al doilea cel mai mare atac aerian din război până în prezent, cu cel puțin 23 de morți joi.

În Dnipropetrovsk, guvernatorul Serhi Lisak a declarat că, în timpul nopții, regiunea a fost „ținta unui atac masiv” și a avertizat populația să se adăpostească.

atac kiev
Rachetele lui Putin au ucis 25 de oameni în Kiev, din care 4 copii. Rușii sunt mândri de masacru: ”Loviturile sunt reușite”

Este a doua noapte consecutivă în care Dnipropetrovsk este ținta atacurilor. La începutul acestei săptămâni, Kievul a recunoscut că armata rusă a intrat în regiune și încearcă să-și stabilească o bază.

Infrastructura feroviară a fost avariată în apropierea orașului Kiev, dar centrul și sud-estul Ucrainei au fost cele mai afectate de ultimele atacuri.

Serviciile de urgență au fost văzute stingând incendii în Zaporijie, în timp ce explozii au fost auzite în regiunile centrale estice Dnipro și Pavlohrad.

Între timp, armata ucraineană a transmis că a lovit peste noapte rafinăriile de petrol Krasnodar și Sizran din Rusia. Ambele rafinării au mai fost ținta unor atacuri și în trecut.

Armata ucraineană a precizat că „au fost înregistrate numeroase explozii și incendii la instalație”, care, potrivit acesteia, produce un volum de trei milioane de tone pe an.

Autoritățile ruse din Krasnodar au recunoscut că rafinăria de petrol a fost lovită de atacurile cu drone din Ucraina. Acestea au precizat că una dintre unitățile de procesare a fost avariată și că a izbucnit un incendiu în zonă. Autoritățile au precizat că nu au existat victime.

Ministerul rus al Apărării a adăugat că a doborât 20 de drone ucrainene în timpul nopții, dintre care 18 deasupra Crimeii anexate de Moscova.

Sursa: BBC

Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia pregătește un nou atac, foarte puternic, pentru care a adus 100.000 de soldați
Stiri externe
Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia pregătește un nou atac, foarte puternic, pentru care a adus 100.000 de soldați

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că trupele ruse se pregătesc pentru o nouă ofensivă de amploare în regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Rachetele lui Putin au ucis 25 de oameni în Kiev, din care 4 copii. Rușii sunt mândri de masacru: ”Loviturile sunt reușite”
Stiri externe
Rachetele lui Putin au ucis 25 de oameni în Kiev, din care 4 copii. Rușii sunt mândri de masacru: ”Loviturile sunt reușite”

Bilanţul atacului masiv lansat împotriva Kievului în noaptea de miercuri spre joi de către Rusia, cu ajutorul dronelor şi rachetelor, se ridică la 25 de morţi, au declarat, vineri, autorităţile ucrainene la încheierea operaţiunilor de salvare.

Reacția lui Macron după ce Rusia a spus că insultele lui la adresa lui Putin
Stiri externe
Reacția lui Macron după ce Rusia a spus că insultele lui la adresa lui Putin "depăşesc limita decenţei"

Preşedintele francez Emmanuel Macron respinge vineri acuzaţii ale diplomaţiei ruse cu privire la proferarea unor ”insulte vulgare” la adresa preşedintelui rus Vladimir Putin.

Peskov: Rusia nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul ucrainean
Stiri externe
Peskov: Rusia nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul ucrainean

Rusia are o opinie negativă despre propunerile europene în legătură cu garanţiile de securitate pentru Ucraina şi nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul vecinului său, a anunţat miercuri Kremlinul, informează Reuters.

România și Bulgaria devin ”armurierii” Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică două fabrici și la vecini
Stiri Diverse
România și Bulgaria devin ”armurierii” Europei. După Brașov, nemții de la Rheinmetall ridică două fabrici și la vecini

România și Bulgaria vor deveni una dintre zonele cele mai militarizate ale Europei, după ce gigantul german Rheinmetall a decis să construiasca trei fabrici uriașe de praf de pușcă și muniție în cele două țări, la mică distanță unele de altele.  

Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”
Stiri actuale
Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.  

Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
Stiri externe
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori

Politicianul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al Parlamentului Ucrainei (Rada Supremă), a fost ucis la Liov, a anunțat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski.

1 Ginkgo Biloba
Shutterstock
Stiri Diverse
Ginkgo Biloba – arborele vieții. Cum îl recunoști, ce beneficii are și unde crește
2 nuc
Shutterstock
Stiri Diverse
Frunzele de nuc – 7 moduri de a le utiliza. Beneficii, utilizări și precauții
3 dulceata de pepene galben
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene galben – rețeta de vară cu arome fine. Cum se prepară și cum se consumă
