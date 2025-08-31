Europenii pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei. Putin nici nu vrea să audă de pace și se plimbă la Beijing

„Aliații Ucrainei trebuie să se asigure că Rusia nu mai are capacitatea economică de a continua războiul”, spune cancelarul german.

Oficialii europeni au început să lucreze la un nou pachet amplu de sancțiuni pentru Moscova, după atacurile rusești care au vizat, în ultimele zile, orașele ucrainene.

Acestea demonstrează, spun europenii, că Vladimir Putin trebuie supus unor noi presiuni pentru a accepta să negocieze pacea cu Volodimir Zelenski.

Miniștrii europeni de externe, reuniți la Copenhaga, au convenit să prezinte săptămâna viitoare propuneri pentru un nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei.

Kaja Kallas, EU Foreign Policy Chief: ”Miniștrii au discutat despre căile prin care pot crește presiunea asupra Rusiei, cu scopul de a o aduce la masa negocierilor. Sancțiunile au lipsit Rusia de zeci de miliarde de dolari care ar fi finanțat mașinăria de război. Sancțiunile funcționează”.

Lars Løkke Rasmussen, Danish Foreign Minister: ”Cred că toți suntem de acord că Putin încearcă să tragă de timp și să distragă atenția de la atacurile brutale asupra Ucrainei. Nu trebuie să reușească. Și singurul limbaj pe care îl înțelege este cel al presiunii dure”.

Melissa Bell, corespondent CNN: ”Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene au transmis că Moscova a demonstrat din nou că nu este interesată de pace. Nici măcar în condițiile apropierii zilei de luni, termenul-limită stabilit de președintele Trump pentru o reuniune trilaterală (Putin-Zelenki-Trump). Nu sunt semne că o astfel de întâlnire ar putea avea loc curând. Mai ales că președintele Rusiei călătorește în China, pentru a participa la un summit și la o paradă militară, la invitația președintelui Xi Jinping”.

La rândul său, șefa Comisiei Europene se află într-un turneu în țările de la granița de Est a Uniunii. Sâmbătă, în Estonia, a vorbit despre importanța investițiilor în apărare și în proiecte de mobilitate militară. Ursula Von der Leyen ajunge luni și în România.

Ursula von der Leyen, European Commission President: ”Trebuie să întărim apărarea Ucrainei, dar și să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru propria noastră apărare. Vom lucra, de exemplu, la un scut aerian european cuprinzător. Nu doar pentru a ne proteja spațiul aerian, ci și ca un simbol puternic al unității europene în domeniul apărării”.

SUA vor livra Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune

Pe de altă parte, ambasadorul american la NATO a confirmat că Statele Unite vor livra curând Ucrainei 3.350 de rachete ERAM, cu rază lungă de acțiune, într-un pachet de aproape 1 miliard de dolari, din surse europene.

Matt Whitaker, ambasadorul american la NATO: ”Președintele Trump se asigură, în primul rând, că Ucraina poate să se apere în continuare, oferindu-i capabilități de lovitură în profunzime, care, evident, ar putea să o ajute și ofensiv”.

Însă Pentagonul își menține dreptul de a autoriza țintele, dacă acestea se află pe teritoriul Rusei.

În acest timp, autoritățile ucrainene îl caută pe bărbatul care l-a ucis sâmbătă, în plină stradă, pe Andrii Parubîi, un cunoscut deputat ucrainean, care a jucat un rol important în revoluția portocalie antirusă.

O filmare care circulă pe rețelele sociale surprinde momentul în care fostul lider al legislativului de la Kiev a fost împușcat de 5 ori de un individ echipat ca un livrator. Execuția a avut loc în miezul zilei într-un cartier din Liov, cel mai mare oraș din vestul Ucrainei.

În toamna lui 2013, în toiul revoluției Euromaidan, Parubîi a fost comandantul unei forțe de securitate improvizate care îi proteja pe protestatari de trupele Ministerului de Interne.

Ulterior, a fost secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, iar între 2016 și 2019 a fost președintele parlamentului. Volodimir Zelenski a denunțat asasinatul, numindu-l "o crimă oribilă".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













