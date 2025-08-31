Europenii pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei. Putin nici nu vrea să audă de pace și se plimbă la Beijing

Stiri externe
31-08-2025 | 09:50
„Aliații Ucrainei trebuie să se asigure că Rusia nu mai are capacitatea economică de a continua războiul”, spune cancelarul german.  

autor
Stirileprotv

Oficialii europeni au început să lucreze la un nou pachet amplu de sancțiuni pentru Moscova, după atacurile rusești care au vizat, în ultimele zile, orașele ucrainene.

Acestea demonstrează, spun europenii, că Vladimir Putin trebuie supus unor noi presiuni pentru a accepta să negocieze pacea cu Volodimir Zelenski.

Miniștrii europeni de externe, reuniți la Copenhaga, au convenit să prezinte săptămâna viitoare propuneri pentru un nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei.

Kaja Kallas, EU Foreign Policy Chief: ”Miniștrii au discutat despre căile prin care pot crește presiunea asupra Rusiei, cu scopul de a o aduce la masa negocierilor. Sancțiunile au lipsit Rusia de zeci de miliarde de dolari care ar fi finanțat mașinăria de război. Sancțiunile funcționează”.

Dovile Sakaliene
Ministrul lituanian al Apărării: ”Niciodată nu vom avea încredere în Rusia. Nu vrem să fim copilul purtat pe umeri de SUA”

Lars Løkke Rasmussen, Danish Foreign Minister: ”Cred că toți suntem de acord că Putin încearcă să tragă de timp și să distragă atenția de la atacurile brutale asupra Ucrainei. Nu trebuie să reușească. Și singurul limbaj pe care îl înțelege este cel al presiunii dure”.

Melissa Bell, corespondent CNN: ”Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene au transmis că Moscova a demonstrat din nou că nu este interesată de pace. Nici măcar în condițiile apropierii zilei de luni, termenul-limită stabilit de președintele Trump pentru o reuniune trilaterală (Putin-Zelenki-Trump). Nu sunt semne că o astfel de întâlnire ar putea avea loc curând. Mai ales că președintele Rusiei călătorește în China, pentru a participa la un summit și la o paradă militară, la invitația președintelui Xi Jinping”.

La rândul său, șefa Comisiei Europene se află într-un turneu în țările de la granița de Est a Uniunii. Sâmbătă, în Estonia, a vorbit despre importanța investițiilor în apărare și în proiecte de mobilitate militară. Ursula Von der Leyen ajunge luni și în România.

Ursula von der Leyen, European Commission President: ”Trebuie să întărim apărarea Ucrainei, dar și să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru propria noastră apărare. Vom lucra, de exemplu, la un scut aerian european cuprinzător. Nu doar pentru a ne proteja spațiul aerian, ci și ca un simbol puternic al unității europene în domeniul apărării”.

SUA vor livra Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune

Pe de altă parte, ambasadorul american la NATO a confirmat că Statele Unite vor livra curând Ucrainei 3.350 de rachete ERAM, cu rază lungă de acțiune, într-un pachet de aproape 1 miliard de dolari, din surse europene.

Matt Whitaker, ambasadorul american la NATO: ”Președintele Trump se asigură, în primul rând, că Ucraina poate să se apere în continuare, oferindu-i capabilități de lovitură în profunzime, care, evident, ar putea să o ajute și ofensiv”.

Însă Pentagonul își menține dreptul de a autoriza țintele, dacă acestea se află pe teritoriul Rusei.

În acest timp, autoritățile ucrainene îl caută pe bărbatul care l-a ucis sâmbătă, în plină stradă, pe Andrii Parubîi, un cunoscut deputat ucrainean, care a jucat un rol important în revoluția portocalie antirusă.

O filmare care circulă pe rețelele sociale surprinde momentul în care fostul lider al legislativului de la Kiev a fost împușcat de 5 ori de un individ echipat ca un livrator. Execuția a avut loc în miezul zilei într-un cartier din Liov, cel mai mare oraș din vestul Ucrainei.

În toamna lui 2013, în toiul revoluției Euromaidan, Parubîi a fost comandantul unei forțe de securitate improvizate care îi proteja pe protestatari de trupele Ministerului de Interne.

Ulterior, a fost secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, iar între 2016 și 2019 a fost președintele parlamentului. Volodimir Zelenski a denunțat asasinatul, numindu-l "o crimă oribilă".

Franța și Germania vor trimite sisteme anti-aeriene Ucrainei, după atacul sângeros din Kiev. Moscova respinge negocierile

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, uniunea europeana, vladimir putin, războiul din Ucraina, sanctiuni, beijing,

Dată publicare: 31-08-2025 09:18

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene: Rusia nu va primi înapoi activele îngheţate în UE dacă nu plăteşte despăgubiri
Stiri externe
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene: Rusia nu va primi înapoi activele îngheţate în UE dacă nu plăteşte despăgubiri

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene Kaja Kallas a afirmat sâmbătă, la Copenhaga, că este imposibil de imaginat ca Rusia să-şi primească înapoi activele îngheţate în interiorul blocului comunitar dacă Moscova nu plăteşte despăgubiri.

Ministrul lituanian al Apărării: "Niciodată nu vom avea încredere în Rusia. Nu vrem să fim copilul purtat pe umeri de SUA"
Stiri externe
Ministrul lituanian al Apărării: ”Niciodată nu vom avea încredere în Rusia. Nu vrem să fim copilul purtat pe umeri de SUA”

Lituania nu va avea niciodată încredere în Rusia, dar nici nu vrea să rămână mereu copilul purtat pe umeri de Statele Unite, a declarat ministrul Apărării al acestei țări, Dovile Sakaliene.

 

Rachetele lui Putin au ucis 25 de oameni în Kiev, din care 4 copii. Rușii sunt mândri de masacru: "Loviturile sunt reușite"
Stiri externe
Rachetele lui Putin au ucis 25 de oameni în Kiev, din care 4 copii. Rușii sunt mândri de masacru: ”Loviturile sunt reușite”

Bilanţul atacului masiv lansat împotriva Kievului în noaptea de miercuri spre joi de către Rusia, cu ajutorul dronelor şi rachetelor, se ridică la 25 de morţi, au declarat, vineri, autorităţile ucrainene la încheierea operaţiunilor de salvare.

Kaja Kallas: Există un sprijin larg al statelor UE pentru instruirea de soldaţi ucraineni în Ucraina după încetarea luptelor
Stiri externe
Kaja Kallas: Există un sprijin larg al statelor UE pentru instruirea de soldaţi ucraineni în Ucraina după încetarea luptelor

Există un ”sprijin larg” al multor state ale Uniunii Europene pentru instruirea de personal militar ucrainean inclusiv în Ucraina după ajungerea la o încetare a luptelor cu Rusia, a afirmat vineri şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas.

 

O portavoce a lui Putin amenință la TV că Rusia va „mărșălui spre Paris", dacă e cazul. „Va lustrui cizmele unui ofițer rus"
Stiri externe
O portavoce a lui Putin amenință la TV că Rusia va „mărșălui spre Paris”, dacă e cazul. „Va lustrui cizmele unui ofițer rus”

Locotenenții - portavoce ai lui Vladimir Putin au lansat o serie de declarații amenințătoare la adresa Franței, printre care și o amenințare voalată, respectiv că Rusia este pregătită să „mărșăluiască spre Paris”, scrie Mirror.co.uk.

Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate
Stiri Politice
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
Stiri Sport
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open, dar asta nu e cea mai mare supărare a sa. Româncei i-a fost furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland, iar acum îl roagă pe hoț să i-l înapoieze, pentru că are valoare sentimentală.

 

Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video
Stiri externe
Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

În timp ce Casa Albă dă asigurări că face eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene.

