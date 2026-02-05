„Mi-ar fi plăcut să fac multe glume pe această temă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor, în timpul briefingului său de presă zilnic, când a fost întrebat despre astfel de speculații, care au fost exprimate de personalități precum prim-ministrul polonez Donald Tusk.

„Dar să nu ne pierdem timpul de briefing cu asta”, a adăugat el, numind speculațiile „neserioase”.

Tusk a anunțat săptămâna aceasta că Polonia va investiga posibilele legături dintre Jeffrey Epstein și serviciile de informații rusești.

Cazul Epstein și acuzațiile de exploatare sexuală

O figură proeminentă în cercurile înalte din New York în anii 1990-2000, Jeffrey Epstein a fost acuzat de exploatarea sexuală a numeroase tinere, inclusiv minore. A murit în închisoare înainte de procesul său, în 2019.

În total, aproape 3,5 milioane de pagini – documente, fotografii și videoclipuri – din acest caz amplu au fost publicate de Departamentul de Justiție al SUA din decembrie.

Personalități menționate în dosarele Epstein

Cazul Epstein a implicat personalități precum Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, intelectualul american Noam Chomsky și fostul președinte democrat american Bill Clinton.

Oficialii ruși spun că afirmațiile privind o legătură între Epstein și serviciile secrete rusești sunt lansate în mod clar în spațiul public pentru a distrage atenția de la un scandal despre care susțin că a scos la iveală ipocrizia oamenilor puternici din SUA și Europa.

Alte teorii privind presupuse legături cu servicii secrete

În dosarele Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA, Rusia este menționată de mii de ori.

De asemenea, acestea indică faptul că unele dintre tinerele cu care Epstein a fost în contact erau din Rusia, inclusiv o femeie de 26 de ani pe care a încercat să o prezinte lui Andrew Mountbatten-Windsor.

Diverse organizații media și bloggeri au speculat, de asemenea, că Epstein spiona pentru serviciul de informații externe Mossad al Israelului sau pentru Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA.

Nu a fost încă publicată nicio dovadă definitivă de către o organizație de știri majoră care să arate că Epstein lucra pentru vreun serviciu de informații.