Cristian Tudor Popescu critică dur concluziile comisiei MAGA din Congresul Statelor Unite referitoare la alegerile din România, susținând că documentul nu conține dovezi și ignoră date publice furnizate chiar de TikTok privind propaganda pro-rusă.

„Marele „Raport” este nimic altceva decât o înșiruire de cuvinte goale, ce nici măcar din coadă nu sună, susținute de NICIO DOVADĂ”, a precizat el.

Cristian Tudor Popescu a afirmat prin intermediul unei postări pe pagina lui de Facebook că este o iluzie să se creadă că respectiva comisie din Congresul SUA ar avea un interes real față de situația alegerilor din România sau față de candidatul Călin Georgescu.

În opinia sa, așa-numitul „Raport” nu ar reprezenta decât o succesiune de afirmații fără suport factual.

Potrivit lui, documentul ar fi susținut de „niciun fel de dovadă” și ar ignora informații publice contrare.

CTP arată că una dintre afirmațiile centrale ale raportului, conform căreia TikTok ar fi declarat că nu a existat nicio distorsiune a rețelei în perioada noiembrie–decembrie 2024 în România, este falsă.

El reamintește că TikTok a comunicat oficial că, în aceeași perioadă, a eliminat 99 de conturi controlate din Rusia care îl promovau pe Călin Georgescu.

De asemenea, platforma ar fi desființat aproximativ 27.000 de conturi implicate în propagandă în favoarea lui Georgescu și a partidului AUR.

Pe baza acestor premise, spune CTP, comisia MAGA ar fi ajuns la concluzia că Uniunea Europeană ar fi intervenit în anularea alegerilor din România.

CTP afirmă că documentul acuză UE de „cenzurarea internetului” și de aplicarea unei lovituri libertății de exprimare.

În acest context, CTP susține că adevăratul scop al raportului ar fi apărarea unui internet complet nereglementat, care să permită inundarea platformelor precum TikTok, Meta, YouTube sau X cu dezinformare și rasism.

„Pe această „bază”, Comisia lui Trump decretează că UE a intervenit în anularea alegerilor din România. Acuză „cenzurarea internetului” și „o lovitură dată libertății de exprimare”, ceea ce trădează adevăratul scop al „Raportului”: să asigure inundarea la liber a rețelelor-monstru TikTok, Meta, Youtube, X cu fake news, deep fake, imagini false fabricate cu IA, tot mai performante, violență, ură, sexism, rasism, antisemitism, pornografie.”, a mai precizat CTP.

El afirmă că acest tip de conținut generează milioane de accesări și venituri uriașe pentru marile companii tech, în timp ce Comisia Europeană încearcă să limiteze aceste practici prin reguli de protecție și sancțiuni financiare severe.

În continuare, el face referire la declarațiile lui Elon Musk, despre care spune că ar fi acuzat Franța de încălcarea democrației pentru intenția de a interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale.

CTP contestă această poziție, argumentând că minorii nu au drept de vot și sunt reprezentați legal de părinți sau tutori.

Totodată, CTP aduce în discuție poziția comisiei MAGA, care ar fi afirmat că nu există interferențe rusești în alegerile din România.

El amintește că, încă din decembrie 2024, patru senatori americani, republicani și democrați, au avertizat asupra ingerințelor Rusiei prin intermediul TikTok, descris drept o „rețea chinezească”.

De asemenea, el menționează că un grup bipartizan de congresmani americani a vizitat România cu câteva luni în urmă și ar fi confirmat manipularea alegerilor prin TikTok, fapt recunoscut public de platformă.

În final, Cristian Tudor Popescu afirmă că apar tot mai multe informații privind un presupus control prin șantaj exercitat de KGB asupra unor elite din Statele Unite, operațiune în care un rol central l-ar fi avut Jeffrey Epstein.

Astfel, el ridică întrebarea până la ce nivel din administrația americană ar fi ajuns, în prezent, influența acestor rețele.