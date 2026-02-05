Faptele s-au petrecut după miezul nopții și au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Doi dintre bărbați, de 21 și 25 de ani, au intrat în sala de jocuri cu fețele acoperite, după ce complicele lor de 26 de ani, care era înăuntru, i-a anunțat că angajata este singura în interior.

Au mers direct la tânăra de 20 de ani și ar fi amenințat-o cu bătaia dacă nu spune unde sunt banii. Au furat apoi 12.000 de lei.

Angajata a reușit să sune imediat după la poliție și să anunțe jaful, astfel că la scurt timp cei trei au fost identificați. Sunt arestați acum pentru tâlhărie calificată și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.