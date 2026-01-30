Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că noile dezvăluiri includ peste 2.000 de videoclipuri şi aproximativ 180.000 de imagini, în mare parte "pornografie".



Chipurile tuturor femeilor ce apar în aceste imagini şi videoclipuri au fost blurate pentru a li se proteja identitatea, cu excepţia complicei lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, care în prezent execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic cu minori.



Guvernul american, care publică acest dosar uriaş sub constrângerea unei legi adoptate de Congres şi pe care preşedintele Donald Trump a promulgat-o cu ezitări, publicase deja zeci de mii de documente la sfârşitul lunii decembrie.



Aceste documente au confirmat ramificaţiile politice ale cazului, oferind o imagine a reţelei spectaculoase de conexiuni politice a miliardarului care s-a sinucis în detenţie în anul 2019, după ce fusese pus sub acuzare pentru o serie de delicte sexuale, inclusiv trafic cu minore şi proxenetism. Totuşi, documentele publicate în decembrie au adus mai multe întrebări decât răspunsuri.

Fotografii controversate cu Bill Clinton și Donald Trump

Au fost însă remarcate în mod special fotografiile fostului preşedinte democrat Bill Clinton împreună cu Jeffrey Epstein sau cu femei ale căror chipuri au fost blurate, în alte fotografii de acelaşi fel fiind observat şi Donald Trump.



Vechile legături de prietenie dintre Epstein şi Trump sunt cunoscute de mult timp, dar acesta din urmă a negat mereu că ar fi petrecut la reşedinţa miliardarului din Insulele Virgine, unde, potrivit procurorilor, Epstein trafica sexual fete minore pentru diverse personalităţi, inclusiv politicieni.



Trump a mai susţinut că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie pus sub acuzare şi că habar nu avea de practicile acestuia. Actualul preşedinte susţine de asemenea că nu a călătorit "niciodată" cu avionul privat al lui Epstein, deşi numele său apare de opt ori pe lista pasagerilor acestui avion între anii 1993 şi 1996.

