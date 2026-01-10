„Firma de curierat falsă”, noua înșelătorie de pe WhatsApp. Victimele ajung să rămână fără toți banii din conturi

10-01-2026 | 15:35
WhatsApp

O nouă înşelătorie prin intermediul aplicaţiei de mesagerie WhatsApp a început să facă victime în România. Este vorba despre un link care, aparent, ar fi primit din partea unei firme de curierat şi care, odată accesat, ar transmite date despre un colet.

autor
Sabrina Saghin

În realitate, acest link duce către o pagină falsă, care îi ajută pe atacatori să fure contul victimei.

Procurorul şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, Adrian Radu, atrage public atenţia asupra noii metode de înşelăciune la care sunt expuşi utilizatorii aplicaţiei WhatsApp.

Metoda este similară celei prin care utilizatorilor li se cerea să voteze concurentă la un concurs de balet, însă de data aceasta mesajul primit este trimis, aparent, de la o firmă de curierat, prin care ţinta este anunţata în legătură cu un colet şi i se cere să acceseze un link.

„Linkul duce către o pagină falsă, care imită paginile WhatsApp/firmei de curierat, unde ţi se cere numărul de telefon şi apoi codul primit prin SMS. Acel cod NU este pentru colet, ci este codul de autentificare WhatsApp. Cum se fură contul: 1.Intri pe linkul fals; 2. Introduci numărul de telefon; 3. Primeşti SMS cu cod WhatsApp; 4. Introduci codul pe site-ul fals; 5. Atacatorul se autentifică pe WhatsApp-ul tău 6. Pierzi accesul la cont”, a explicat Adrian Radu.

Ulterior atacatorii au acces la agenda telefonică şi trimit mesaje contactelor, cerând în numele celui căruia i-au furat contul, cu împrumut, prin transfer bancar, diverse sume de bani, până în ziua următoare.

Mesajele sunt de tipul: „Bună. Scuze de întrebare, dar ai cumva 3.200 de lei pe card? Ţi-i rеturnez mâinе diminеaţă ????”.

„Dacă accesaţi linkul, vi se fură contul dacă nu aveţi autentificarea în doi paşi”, atrage atenţia procurorul.

Acesta recomandă utilizatorilor aplicaţiei să activeze autentificarea în doi paşi pe WhatsApp (Settings → Account → Two-step verification), să nu acceseze linkuri din SMS-uri neaşteptate, întrucât curierii nu cer niciodată coduri WhatsApp şi vă verifice expeditorul real accesând aplicaţia oficială şi tastând manual site-ul companiei de curierat.

Sursa: News.ro

Etichete: Whatsapp, inselatorie,

Dată publicare: 10-01-2026 15:35

Citește și...
Sfântul Ioan Botezătorul este celebrat an de an pe 7 ianuarie, fiind una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin-ortodox, zi în care milioane de români își sărbătoresc ziua de nume.

