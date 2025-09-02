Trump numește relația comercială India-SUA „un dezastru complet unilateral” după vizita lui Modi în China

Președintele american Donald Trump și-a intensificat luni criticile la adresa Indiei, descriind relațiile comerciale cu această țară drept „un dezastru complet unilateral!”, după ce premierul indian Narendra Modi a vizitat China, scrie CNBC .

Într-o postare pe Truth Social, Trump a afirmat că India s-ar fi oferit să reducă tarifele la zero, dar „este prea târziu”, adăugând că țara ar fi trebuit să facă acest lucru „cu ani în urmă”, fără a preciza când a fost făcută această ofertă.

Declarațiile vin pe fondul impunerii de către SUA a unor tarife de 50% Indiei, inclusiv taxe suplimentare de 25% luna trecută, pentru achizițiile de petrol rusesc. New Delhi a catalogat măsurile drept „nedrepte, nejustificate și nerezonabile”.

Trump a reiterat că India cumpără petrol și arme din Rusia și a acuzat New Delhi că vinde Statelor Unite „cantități masive de bunuri”, dar impune tarife ridicate pe exporturile americane către India.

„Motivul este că India ne-a impus, până acum, tarife atât de mari – cele mai ridicate dintre toate țările – încât afacerile noastre nu au putut vinde în India. A fost un dezastru complet unilateral!”, a scris el.

Datele Organizației Mondiale a Comerțului arată că, în 2024, India a aplicat o taxă vamală medie de 6,2% pe importurile din SUA, pe baza unei ponderi comerciale, în timp ce SUA a aplicat 2,4% pe bunurile indiene.

Relațiile SUA-India s-au deteriorat în ultimele luni, după mai bine de două decenii de îmbunătățiri, mai mulți oficiali americani criticând deschis New Delhi pentru importurile de petrol rusesc. India a replicat, acuzând SUA și Uniunea Europeană de ipocrizie, pentru că și ele continuă să facă comerț cu Rusia.

New Delhi: Exact națiunile care critică India fac ele însele comerț cu Rusia

Luna trecută, Ministerul de Externe de la New Delhi a declarat: „Este revelator faptul că exact națiunile care critică India fac ele însele comerț cu Rusia. Spre deosebire de cazul nostru, pentru ele nu este nici măcar o necesitate vitală națională.”

În mai, India ar fi oferit un acord tarifar de tip „zero pentru zero” pe o bază reciprocă, pentru o anumită cantitate de importuri de oțel, componente auto și produse farmaceutice. Totuși, negocierile cu Washington au eșuat, ceea ce a dus la impunerea tarifelor de 50% de către Trump.

Modi s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping la summitul SCO de la Tianjin, desfășurat între 31 august și 1 septembrie, unde ambele părți au subliniat importanța de a fi parteneri, nu rivali.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a minimizat luni ideea că tarifele americane apropie China de India, numind summitul SCO „mai degrabă demonstrativ”, potrivit Reuters.

Experții spun că îmbunătățirea relațiilor dintre New Delhi și Beijing ar aduce beneficii ambelor țări, dar sunt sceptici că acestea ar putea deveni parteneri apropiați, având în vedere disputele lor istorice de lungă durată.

„Îmbunătățirea relațiilor cu India este un lucru major. Permite Indiei să aibă acces la proprietăți intelectuale critice, de care are nevoie pentru a se industrializa și a-și dezvolta producția”, a explicat Marko Papic, strateg-șef la GeoMacro Strategy BCA Access.

