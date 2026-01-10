Patru persoane au fost confirmate decedate după alunecarea de teren din Filipine. Echipajele lucrează în condiții dificile

Echipele de salvare se grăbesc să găsească zeci de persoane care sunt încă date dispărute în urma unei alunecări de teren la o groapă de gunoi din centrul Filipinelor, la începutul acestei săptămâni, a declarat un oficial.

Primarul Nestor Archival a declarat sâmbătă că au fost detectate semne de viață la locul accidentului din orașul Cebu, la două zile după incident.

Până în prezent, patru persoane au fost confirmate decedate, a spus Archival, în timp ce alte 12 au fost transportate la spital.

Salvatorii caută supraviețuitori

Condițiile pentru serviciile de urgență care lucrează la fața locului sunt dificile, a adăugat primarul, existând pericole precum resturi instabile, iar echipajele așteaptă sosirea unor echipamente mai bune.

Groapa de gunoi privată Binaliw s-a prăbușit joi, în timp ce 110 muncitori se aflau la fața locului, au declarat oficialii.

Într-o postare pe Facebook sâmbătă dimineața, ora locală, Archival a declarat: „Autoritățile au confirmat prezența semnelor de viață detectate în anumite zone, necesitând continuarea excavării cu atenție și utilizarea unei macarale mai performante de 50 de tone”.

Condițiile pentru echipele de salvare de la fața locului sunt dificile, resturile fiind încă instabile.

Rudele celor dispăruți așteaptă cu nerăbdare orice veste despre locul în care se află. Se crede că peste 30 de persoane, toate muncitori la groapa de gunoi, sunt date dispărute.

„Sperăm doar să putem salva pe cineva în viață... Ne luptăm cu timpul, de aceea lucrăm non-stop”, a declarat pentru agenția de știri AFP Dave Tumulak, consilier municipal din Cebu și președinte al consiliului pentru dezastre al orașului.

Jerahmey Espinoza, al cărui soț este dispărut, a declarat sâmbătă agenției de știri Reuters la fața locului: „Nu l-au văzut și nu l-au localizat de când s-a produs dezastrul. Încă sperăm că este în viață”.

Autoritățile caută explicații

Cauza prăbușirii este încă neclară, dar consilierul municipal din Cebu, Joel Garganera, a declarat anterior că este probabil rezultatul unor practici deficitare de gestionare a deșeurilor.

Operatorii au tăiat muntele, au exploatat solul și apoi au îngrămădit gunoiul pentru a forma un alt munte de deșeuri, a declarat Garganera pentru ziarul local The Freeman vineri.

Depozitul de deșeuri Binaliw are o suprafață de aproximativ 15 hectare (37 acri).

Depozitele de deșeuri sunt comune în marile orașe filipineze, cum ar fi Cebu, care este centrul comercial și poarta de transport a Visayas, insulele centrale ale arhipelagului.

