Kievul acuză Rusia că „testează Occidentul" după încălcarea spațiului aerian polonez. Dronele „vor zbura și mai departe"

Ucraina a acuzat miercuri Rusia că continuă să „testeze Occidentul" prin escaladarea conflictului, după ce Polonia a anunțat doborârea unor drone rusești care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac nocturn împotriva teritoriului ucrainean.

„Putin continuă să intensifice, să extindă războiul și să testeze Occidentul", a afirmat pe rețeaua X șeful diplomației ucrainene, Andrii Sibiga, a cărui țară luptă împotriva invaziei rusești din 2022.

Conform acestuia, „o reacție slabă astăzi nu va face decât să provoace și mai mult Rusia, iar rachetele și dronele rusești vor zbura și mai departe în Europa".

Consilierul lui Zelenski: „Strategie complet conștientă"

Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Volodimir Zelenski, a mers mai departe, susținând că Rusia a atacat Polonia cu drone în mod deliberat, bine gândit și cu intenții specifice.

„Aceasta este, fără îndoială, o strategie complet conștientă. Pentru a testa „sistemul de răspunsuri posibile a Occidentului" și a demonstra că acesta nu există. Pentru a șoca partenerii europeni ai Ucrainei, a-i speria și a-i îndepărta de algoritmii de sprijin. Pentru a extinde și a amplifica războiul pe teritoriul european. Pentru a-i obișnui cu ideea posibilității și necesității războiului", a afirmat Podoliak.

Consilierul președintelui ucrainean a avertizat că „Rusia nu va ieși niciodată voluntar din război", adăugând că „a trăi cu iluzia că este posibil să se potolească agresorul (Rusia) prin compromisuri în favoarea sa înseamnă doar o tragedie masivă inevitabilă pentru multe țări europene în foarte curând".

Polonia confirmă doborârea dronelor rusești

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acțiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa.

Într-o actualizare postată pe X, citată de BBC, premierul polonez Donald Tusk spune că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la situație, precum și la măsurile luate de Polonia împotriva „obiectelor care au încălcat spațiul aerian".

„Amenințare reală" pentru cetățenii polonezi

Comandamentul Operațional al Poloniei a anunțat pe rețeaua de socializare X că dronele care au intrat în spațiul aerian polonez „au reprezentat o amenințare reală" pentru siguranța cetățenilor polonezi.

Conform postării, dronele au fost doborâte în momentul în care au intrat în spațiul aerian, iar în prezent se depun eforturi pentru localizarea potențialelor locuri de prăbușire ale „obiectelor".

„Forțele și resursele poloneze și aliate rămân pe deplin pregătite pentru operațiuni viitoare", transmite Armata.

