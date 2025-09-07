Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian

Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete.

Din februarie 2022, când au invadat Ucraina, ruşii nu au atacat niciodată cu atât de multe drone simultan, consemnează duminică Reuters, preluat de Agerpres.

Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că loviturile au vizat complexul militar-industrial ucrainean şi infrastructura de transport.

Victime civile la Kiev

Şefa guvernului de la Kiev, Iulia Sviridenko, a arătat însă că pentru prima dată a fost lovit sediul executivului, unde s-a declanşat un incendiu.

În capitala ucraineană s-au înregistrat trei morţi în rândul civililor - două femei şi un copil de numai un an.

„Vom reconstrui clădirile. Dar vieţile pierdute nu pot fi aduse înapoi. Inamicul ne terorizează şi ne ucide oamenii în toată ţara, în fiecare zi", a spus Sviridenko.

„Astfel de omoruri acum, când diplomaţia reală ar fi putut începe de mult, sunt o crimă intenţionată şi o prelungire a războiului", a scris pe platforma X preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerându-le încă o dată aliaţilor să întărească apărarea antiaeriană a ţării sale.

