Atacul Rusiei ”ridiculizează” eforturile de pace ale SUA, spune Ucraina. Rușii au lansat cel mai mare atac cu drone

Cerul de deasupra Kievului a fost „acoperit de fum” după atacul nocturn al Rusiei, a transmis Ministerul de Externe al Ucrainei.

În ceea ce Ucraina a descris drept cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului, clădirea Guvernului – sediul Cabinetului de Miniștri – a fost avariată.

„Se lucrează în continuare pentru eliminarea consecințelor acestui act de teroare”, a precizat Ministerul.

„Acesta este un pas deliberat al Rusiei pentru a prelungi războiul, o crimă conștientă și o batjocură la adresa eforturilor de pace, inclusiv ale Statelor Unite. Trebuie să existe un răspuns clar și ferm, sub forma sancțiunilor. Vorbele nu au oprit niciodată dronele și rachetele rusești.”

Zelenski: Clădire-cheie a fost avariată – și este posibil ca dronele să fi venit din Belarus

Volodimir Zelenski a condamnat atacul nocturn al Rusiei, calificându-l drept „o crimă deliberată” și „o prelungire a războiului”.

O clădire guvernamentală importantă a luat foc în timpul atacului. Zelenski a precizat că este vorba despre clădirea Cabinetului de Miniștri, unde incendiul a izbucnit la etajele superioare.

Nu este clar, deocamdată, dacă incendiul a fost cauzat de un impact direct sau de resturi căzute în urma unei explozii.

Până acum, Rusia a evitat să lovească clădiri guvernamentale din centrul capitalei.

Zelenski a mai declarat că, potrivit unor informații preliminare, „mai multe drone au traversat granița dintre Ucraina și Belarus”, fără a oferi detalii suplimentare.

El a adăugat că „multe regiuni” au fost afectate în ultimele 24 de ore, inclusiv:

Zaporojie – peste 20 de case și o grădiniță avariate;

Krivoi Rog – depozite distruse;

Sumî – o persoană ucisă;

Cernihiv – o persoană ucisă;

Odesa – un bloc de locuințe lovit.

