Europa se înarmează. Un producător israelian de rachete și drone intră pe piața din România

IMCO, un gigant israelian din domeniul militar, vrea să intre pe piața din România și anunță deschiderea unei filiale în țara noastră.

„Înființarea noii noastre filiale în România este un alt pas înainte în planul strategic al Grupului. Aceasta consolidează capacitatea noastră de producție pentru a îndeplini viitoarele comenzi și ne extinde operațiunile globale.Prezența noastră în România ne va oferi o prezență mai semnificativă pe piața europeană, permițându-ne să oferim un răspuns mai rapid și mai flexibil tuturor clienților noștri”, a declarat Yoav Ben-Shem, CBO al IMCO, citat de Profit.ro.

IMCO a fost fondat în 1974, specializându-se în producția de rachete, vehicule terestre, drone. Momentan, israelienii au fabrici în țara natală, dar și în SUA.

Europa se înarmează

Decizia israelienilor de a se extinde și în România vine într-un context internațional în care statele din Uniunea Europeană au decis să-și crească capacitățile de apărare și de producție de arme.

În mai, ambasadorii statelor membre au căzut de acord cu propunerea Comisiei conform căreia, pentru a beneficia de fonduri UE, cel puțin 65% din valoarea sistemului de armament achiziționat trebuie să provină dintr-un stat membru al UE, din Ucraina sau dintr-o țară din Spațiul Economic European/Asociația Europeană de Liber Schimb.

UE dorește să fie capabilă să se apere singură, dacă este necesar, împotriva unui agresor în următorii ani și, pentru aceasta, recunoaște că trebuie să își majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare și să stimuleze producția internă.

Acest lucru este cauzat de faptul că războiul Rusiei din Ucraina a scos la iveală deficiențele și dependențele bazei industriale de apărare europene, în timp ce revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a pus la îndoială continuarea sprijinului militar al SUA pe termen lung.

În mod tradițional și în prezent, Washingtonul a fost principalul furnizor de securitate europeană.

