Kate Middleton, vizită surpriză în Irlanda de Nord. Prințesa de Wales a testat un exercițiu de salvare al pompierilor. FOTO

Kate Middleton și Prințul William au făcut o vizită surpriză în Irlanda de Nord. Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 43 de ani, au sosit în regiune pe 14 octombrie, pentru o vizită neanunțată.

Scopul deplasării este de a petrece o zi alături de localnici, vizitând organizații inovatoare și generatoare de creștere economică din zonă, pentru a vedea unde sunt făcute investițiile în mediul rural și pentru a evidenția oportunitățile antreprenoriale și creative destinate tinerilor, potrivit People.

Prima oprire a Prințului William și a Prințesei Kate

Prima oprire a Prințului William și a Prințesei Kate a fost la noul Colegiu de Învățare și Dezvoltare al Serviciului de Pompieri și Salvare din Irlanda de Nord (NIFRS), aflat în Cookstown.

William și Kate s-au întâlnit cu șeful Serviciului de Pompieri și Salvare, Aidan Jennings, și au aflat cum îi pregătește colegiul pe cursanți pentru a dobândi abilitățile necesare. Cuplul regal a participat și la câteva exerciții de antrenament.

Într-unul dintre acestea, Prințul William și Prințesa Kate au fost însărcinați să arunce fiecare un colac de salvare către o „victimă” (interpretată de un instructor) de pe marginea unui simulator de râu cu apă curgătoare, potrivit publicației The Sun.

