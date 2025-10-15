Kate Middleton, vizită surpriză în Irlanda de Nord. Prințesa de Wales a testat un exercițiu de salvare al pompierilor. FOTO

Kate Middleton
Kate Middleton și Prințul William au făcut o vizită surpriză în Irlanda de Nord. Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 43 de ani, au sosit în regiune pe 14 octombrie, pentru o vizită neanunțată.

Ioana Andreescu

Scopul deplasării este de a petrece o zi alături de localnici, vizitând organizații inovatoare și generatoare de creștere economică din zonă, pentru a vedea unde sunt făcute investițiile în mediul rural și pentru a evidenția oportunitățile antreprenoriale și creative destinate tinerilor, potrivit People.

Prima oprire a Prințului William și a Prințesei Kate

Prima oprire a Prințului William și a Prințesei Kate a fost la noul Colegiu de Învățare și Dezvoltare al Serviciului de Pompieri și Salvare din Irlanda de Nord (NIFRS), aflat în Cookstown.

William și Kate s-au întâlnit cu șeful Serviciului de Pompieri și Salvare, Aidan Jennings, și au aflat cum îi pregătește colegiul pe cursanți pentru a dobândi abilitățile necesare. Cuplul regal a participat și la câteva exerciții de antrenament.

Într-unul dintre acestea, Prințul William și Prințesa Kate au fost însărcinați să arunce fiecare un colac de salvare către o „victimă” (interpretată de un instructor) de pe marginea unui simulator de râu cu apă curgătoare, potrivit publicației The Sun.

Kate Middleton
Kate Middleton, apariție plină de eleganță și naturalețe în timpul vizitei la RAF Coningsby. GALERIE FOTO
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

