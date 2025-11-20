Șefa diplomației UE cere implicarea Europei și Ucrainei în orice plan de pace. „Securitatea Europei este în joc”

20-11-2025 | 10:53
kaja kallas
Getty

Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor şi europenilor pentru a funcţiona, a declarat joi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, opinie susţinută şi de miniştrii de externe din statele membre.

Sabrina Saghin

„Ceea ce noi, ca europeni, am susţinut mereu este o pace echitabilă şi de lungă durată şi salutăm orice eforturi pentru a realiza acest lucru. Bineînţeles, pentru ca orice plan să funcţioneze, trebuie ca ucrainenii şi europenii să fie implicaţi, este foarte clar", le-a spus Kallas jurnaliştilor la sosirea reuniunea miniştrilor de externe de la Bruxelles.

Kaja Kallas subliniază sprijinul necesar al Europei și Ucrainei

Ea a reacţionat astfel la un nou plan de pace american care prevede ca Kievul să accepte în special să cedeze teritorii şi să-şi reducă armata la jumătate.

„Pacea nu poate fi o capitulare", a declarat la rândul său ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot la sosirea la Bruxelles.

Ucrainenii vor refuza mereu orice formă de capitulare", a adăugat el, reamintind că europenii apără principiul unei păci „juste" şi „durabile".

Citește și
orban putin ue
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, despre venirea lui Vladimir Putin la Budapesta: „Ar fi neplăcut”

„Noi vrem o pace durabilă care să fie însoţită de garanţii necesare pentru a preveni orice nouă agresiune de către Rusia lui Vladimir Putin", a subliniat Barrot.

Miniștrii europeni cer consultare înaintea oricărui plan de pace

Europa salută eforturile de pace în Ucraina, dar se aşteaptă să fie consultată asupra lor, a declarat joi şi ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski, adăugând că Ucrainei nu ar trebui să i se limiteze capacitatea de a se apăra.

„Salutăm eforturile de pace, dar, bineînţeles, securitatea Europei este în joc. Aşa că ne aşteptăm să fim consultaţi", le-a spus Sikorski jurnaliştilor la Bruxelles.

„Sper că nu victima va avea restricţii asupra capacităţii sale de apărare, ci agresorul", a mai afirmat el.

Noul plan american pare să reia condiţiile maximaliste avansate anterior de Rusia, exigenţe denunţate de autorităţile ucrainene ca echivalente cu o capitulare, a declarat un înalt responsabil ucrainean sub acoperirea anonimatului.

Propunerea include „recunoaşterea anexării Crimeei şi a altor regiuni ocupate de Rusia" şi "reducerea armatei la 400.000 de persoane", a declarat această sursă. Ucraina ar trebui de asemenea să renunţe la toate armele sale cu rază lungă de acţiune.

Sursa: Agerpres

