Imagini spectaculoase din Pitești: căprioare surprinse în prima zi de Crăciun, alergând libere lângă un centru comercial

Stiri Diverse
27-12-2025 | 08:32
×
Codul embed a fost copiat

Imagini superbe au fost surprinse în prima zi de Crăciun de un localnic la un centru comercial de la marginea Piteștiului.

autor
Natașa Paraschiv

Cinci căprioare au trecut prin fața mașinii și au alergat pe spațiul verde din apropierea centurii orașului.

Animalele au zburdat prin parcarea goală, s-au lăsat admirate și nu păreau deloc speriate. Lucru confirmat și de faptul că s-au întors joi seară.

Un alt bărbat le-a surprins cum pășteau în voie în același loc. Probabil, căprioarele au ajuns în oraș pentru că zilele de sărbătoare i-au ținut pe oameni în case, iar străzile au fost aproape pustii.

Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult

Sursa: Pro TV

Etichete: caprioara, pitesti,

Dată publicare: 27-12-2025 07:59

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Cruzime inumană în Arad. Doi braconieri vânau căprioare cu ATV-ul. Le fugăreau, apoi le călcau
Stiri actuale
Cruzime inumană în Arad. Doi braconieri vânau căprioare cu ATV-ul. Le fugăreau, apoi le călcau

Scene de o cruzime incredibilă, în județul Arad. Doi bărbați au fost prinși în flagrant în timp ce vânau căprioare cu ATV-ul. Le fugăreau și apoi treceau cu roțile peste ele.  

Imagini desprinse din povești în Vatra Dornei. Momentul în care opt căprioare traversează o stradă, surprins de un șofer
Stiri actuale
Imagini desprinse din povești în Vatra Dornei. Momentul în care opt căprioare traversează o stradă, surprins de un șofer

Imagini parcă desprinse din povești. Un grup de căprioare a fost filmat de un șofer norocos într-o pădure din Vatra Dornei.

Ursul care venea la zoo din Tg. Mureș să mănânce căprioare s-a întors. De data asta a ales păsările emu, urmarea e șocantă
Stiri actuale
Ursul care venea la zoo din Tg. Mureș să mănânce căprioare s-a întors. De data asta a ales păsările emu, urmarea e șocantă

Ursul care a intrat două nopți la rând în curtea Grădinii Zoologice din Târgu Mureș s-a întors, însă de această dată a fost ucis.  

Recomandări
Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult
Stiri Economice
Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult

În 2026 impozitele pe locuințe vor crește mai mult decât de obicei, a decis Guvernul. Taxele se vor mări cu aproape 80%, însă au fost eliminate reducerile în funcție de vechimea locuinței, așa că în unele cazuri, creșterea va fi dublă sau chiar triplă.

Teamă şi confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american. Localnicii spun că nu există un istoric al ISIS în zonă
Stiri externe
Teamă şi confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american. Localnicii spun că nu există un istoric al ISIS în zonă

La o zi după ce o parte dintr-o rachetă lansată de Statele Unite a lovit satul lor, căzând la doar câţiva metri de singura unitate medicală, locuitorii din Jabo, din nord-vestul Nigeriei, se află într-o stare de şoc şi confuzie, relatează CNN. 

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care astăzi își serbează onomastica
Stiri Diverse
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care astăzi își serbează onomastica

În a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, primul martir al Bisericii, care a vestit și mărturisit credința în Iisus Hristos.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Decembrie 2025

53:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28