Imagini spectaculoase din Pitești: căprioare surprinse în prima zi de Crăciun, alergând libere lângă un centru comercial

Imagini superbe au fost surprinse în prima zi de Crăciun de un localnic la un centru comercial de la marginea Piteștiului.

Cinci căprioare au trecut prin fața mașinii și au alergat pe spațiul verde din apropierea centurii orașului.

Animalele au zburdat prin parcarea goală, s-au lăsat admirate și nu păreau deloc speriate. Lucru confirmat și de faptul că s-au întors joi seară.

Un alt bărbat le-a surprins cum pășteau în voie în același loc. Probabil, căprioarele au ajuns în oraș pentru că zilele de sărbătoare i-au ținut pe oameni în case, iar străzile au fost aproape pustii.

