Un bărbat din Dolj și-ar fi omorât soția în bătaie în ziua de Crăciun, apoi a chemat o asistentă. Femeia a sunat la 112

27-12-2025 | 07:54
Poliție
Un bărbat de 68 de ani din județul Dolj a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că, în prima zi de Crăciun, și-a agresat soția. Ulterior, a chemat o asistentă medicală, dar victima nu mai prezenta semne vitale, iar asistenta a alertat Poliția.

Reprezentanţii Inspectoratuui de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că, în noaptea de joi spre vineri, poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie, asistent medical, cu privire la faptul că se află în comuna Robăneşti, la un caz medical, urmare a solicitarii unui bărbat de 68 de ani, de a acorda sprijin medical soţiei sale.

Bărbatul a fost reținut

”La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii secţiei, fiind identificată o femeie de 66 de ani, din comuna Robăneşti, sat Golfin, care din păcate, nu prezenta semne vitale. Cu ocazia examinării cadavrului, s-a constatat că acesta prezenta leziuni la nivelul capului şi corpului, existând indicii cu privire la o posibilă agresiune fizică”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

În urma cercetărilor poliţiştii au stabilit că bărbatul şi-a agresat soţia, care a murit în urma rănilor suferite.

”Din cercetări, a reieşit faptul că în seara zilei de 25 decembrie, în timp ce se aflau în locuinţa comună, din localitatea Robăneşti, sat Golfin, în urma unui conflict spontan, bărbatul de 68 de ani, ar fi lovit-o pe femeie cu pumnii şi cu un obiect contondent, acţiune care ar fi condus la decesul acesteia. Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale”, a precizat sursa citată.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunii de omor săvârşit asupra unui membru de familie.

