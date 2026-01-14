Joe Rogan, unul dintre susținători lui Trump, despre raidurile ICE pe străzile din SUA: „Suntem chiar Gestapo?”

Podcasterul Joe Rogan, până nu de mult unul dintre cei mai mari susținători ai lui Donald Trump, îl critică dur pe președintele american și se întreabă dacă nu cumva Statele Unite au ajuns să aibă un Gestapo pe străzi, cu referire la raidurile ICE.

Podcasterul Joe Rogan și-a exprimat simpatia față de americanii care își manifestă furia și frustrarea cu privire la modul în care administrația președintelui Trump gestionează aplicarea legilor privind imigrația în primul său an de mandat, scrie The Hill.

„Nu vrei oameni înarmați care hoinăresc pe străzi, răpesc oameni - mulți dintre ei se dovedesc a fi cetățeni americani care pur și simplu nu au actele asupra lor”, a spus Rogan în episodul de marți al podcastului său, referindu-se probabil la desfășurarea de către președinte a soldaților Gărzii Naționale pentru a ajuta la represiune.

El a adăugat: „Chiar vom fi Gestapo-ul, «Unde sunt actele tale?». La asta am ajuns?”.

Rogan, care l-a intervievat pe senatorul Rand Paul (republican din Kentucky), a spus că problemele legate de imigrație „sunt mai complicate decât vrea oricine să recunoască”.

Agenda lui Trump privind imigrația a atins un punct critic săptămâna trecută, după ce un ofițer al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) a împușcat-o mortal pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, o femeie din Minnesota despre care oficialii federali susțin că a împiedicat o operațiune ICE în Minneapolis folosindu-și vehiculul pe post de armă.

Protestele au luat amploare în SUA după ce ICE a ucis-o pe Renee Good

Departamentul pentru Securitate Internă l-a apărat pe ofițerul care a ucis-o pe Good, în timp ce protestele împotriva operațiunilor ICE din statul North Star au luat amploare în zilele de după uciderea lui Renee Good.

Sondajele indică faptul că mulți americani nu sunt de acord cu justificarea administrației pentru omorârea femeii și cred că ofițerul ICE ar trebui să fie acționat în justiție.

Joe Rogan, o voce media proeminentă, care are o influență deosebită în rândul tinerilor, s-a despărțit de Trump în legătură cu o serie de probleme în ultimele luni, după ce și-a exprimat sprijinul pentru președinte în timpul campaniei sale din 2024.

Trump a stat de vorbă cu gazda podcastului pentru un interviu de peste trei ore cu doar câteva zile înainte de alegerile din 2024, ca parte a unui efort de a folosi influenceri de pe internet și podcasteri populari pentru a-și consolida sprijinul în rândul alegătorilor mai tineri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













