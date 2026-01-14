Joe Rogan, unul dintre susținători lui Trump, despre raidurile ICE pe străzile din SUA: „Suntem chiar Gestapo?”

Stiri externe
14-01-2026 | 18:50
donald trump joe rogan
IMAGO

Podcasterul Joe Rogan, până nu de mult unul dintre cei mai mari susținători ai lui Donald Trump, îl critică dur pe președintele american și se întreabă dacă nu cumva Statele Unite au ajuns să aibă un Gestapo pe străzi, cu referire la raidurile ICE.  

autor
Cristian Anton

Podcasterul Joe Rogan și-a exprimat simpatia față de americanii care își manifestă furia și frustrarea cu privire la modul în care administrația președintelui Trump gestionează aplicarea legilor privind imigrația în primul său an de mandat, scrie The Hill.

Nu vrei oameni înarmați care hoinăresc pe străzi, răpesc oameni - mulți dintre ei se dovedesc a fi cetățeni americani care pur și simplu nu au actele asupra lor”, a spus Rogan în episodul de marți al podcastului său, referindu-se probabil la desfășurarea de către președinte a soldaților Gărzii Naționale pentru a ajuta la represiune.

El a adăugat: „Chiar vom fi Gestapo-ul, «Unde sunt actele tale?». La asta am ajuns?”.

Citește și
Billie Eilish
Billie Eilish îi atacă verbal pe agenții ICE din SUA, afirmând că fac parte dintr-un ”grup terorist, finanțat de Guvern”

Rogan, care l-a intervievat pe senatorul Rand Paul (republican din Kentucky), a spus că problemele legate de imigrație „sunt mai complicate decât vrea oricine să recunoască”.

Agenda lui Trump privind imigrația a atins un punct critic săptămâna trecută, după ce un ofițer al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) a împușcat-o mortal pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, o femeie din Minnesota despre care oficialii federali susțin că a împiedicat o operațiune ICE în Minneapolis folosindu-și vehiculul pe post de armă.

Protestele au luat amploare în SUA după ce ICE a ucis-o pe Renee Good

Departamentul pentru Securitate Internă l-a apărat pe ofițerul care a ucis-o pe Good, în timp ce protestele împotriva operațiunilor ICE din statul North Star au luat amploare în zilele de după uciderea lui Renee Good.

Sondajele indică faptul că mulți americani nu sunt de acord cu justificarea administrației pentru omorârea femeii și cred că ofițerul ICE ar trebui să fie acționat în justiție.

Joe Rogan, o voce media proeminentă, care are o influență deosebită în rândul tinerilor, s-a despărțit de Trump în legătură cu o serie de probleme în ultimele luni, după ce și-a exprimat sprijinul pentru președinte în timpul campaniei sale din 2024.

Trump a stat de vorbă cu gazda podcastului pentru un interviu de peste trei ore cu doar câteva zile înainte de alegerile din 2024, ca parte a unui efort de a folosi influenceri de pe internet și podcasteri populari pentru a-și consolida sprijinul în rândul alegătorilor mai tineri.

Românii, mari consumatori de podcasturi. Anul trecut am avut cea mai mare creștere de ascultători din Europa

Sursa: StirilePROTV

Etichete: donald trump, femeie, minneapolis, critici, ucidere, raiduri, ICE, joe rogan, gestapo,

Dată publicare: 14-01-2026 17:49

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
Citește și...
VIDEO. Atmosferă tensionată în statul american Minnesota, după ce agenții ICE de la imigrare au tras cu gaze lacrimogene
Stiri externe
VIDEO. Atmosferă tensionată în statul american Minnesota, după ce agenții ICE de la imigrare au tras cu gaze lacrimogene

Atmosfera din statul american Minnesota a devenit foarte tensionată, marți, din cauza protestelor declanșate de populația nemulțumită de activitatea agenților ICE de la imigrare

Billie Eilish îi atacă verbal pe agenții ICE din SUA, afirmând că fac parte dintr-un ”grup terorist, finanțat de Guvern”
Stiri Mondene
Billie Eilish îi atacă verbal pe agenții ICE din SUA, afirmând că fac parte dintr-un ”grup terorist, finanțat de Guvern”

Protestele față de moartea lui Renee Nicole Good continuă în SUA, iar printre artiștii celebri care critică administrația lui Donald Trump se numără și Billie Eilish.

Proteste la Minneapolis după moartea unei femei împușcate de un agent ICE. Poliția a reținut zeci de manifestanți
Stiri externe
Proteste la Minneapolis după moartea unei femei împușcate de un agent ICE. Poliția a reținut zeci de manifestanți

Treizeci de persoane au fost reţinute, audiate şi eliberate vineri seară, după o manifestaţie împotriva ICE (Serviciul de Imigrare şi Control al Vămilor) care a avut loc în centrul oraşului Minneapolis, au anunţat autorităţile locale.

Donald Trump face dezvăluiri surprinzătoare într-un interviu. Care este „cea mai mare greşeală” a mandatului său la Casa Albă
Alegeri SUA
Donald Trump face dezvăluiri surprinzătoare într-un interviu. Care este „cea mai mare greşeală” a mandatului său la Casa Albă

Candidatul republican la preşedinţie Donald Trump a acordat un interviu de trei ore lui Joe Rogan, considerat realizatorul de podcast numărul 1 din SUA.

Elon Musk a fumat marijuana în timpul unei emisiuni difuzate în direct. VIDEO
Stiri Diverse
Elon Musk a fumat marijuana în timpul unei emisiuni difuzate în direct. VIDEO

Elon Musk a fumat marijuana în timpul emisiunii difuzate live pe site-ul Joe Rogan Experience.

Recomandări
S-au băgat banii la partide. PSD, AUR și PNL au încasat cele mai mari fonduri de la bugetul de stat
Stiri Politice
S-au băgat banii la partide. PSD, AUR și PNL au încasat cele mai mari fonduri de la bugetul de stat

Statul român a făcut plăți de aproape 14,5 milioane de lei către opt partide politice în primele zile din 2026, potrivit unui comunicat al AEP. Cei mai mulți bani de la bugetul de stat au încasat PSD, AUR și PNL.

 

Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999
Stiri Economice
Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Ianuarie 2026

53:43

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59