Vara caniculară începe din iunie în România. Planeta a depășit pragul critic de 1,5°C, avertizează climatologii

Chiar dacă acum ne plângem de frig, trebuie să ştiţi că ne aşteaptă o vară lungă cu coduri de caniculă încă din luna iunie.

Fenomenul de încălzire accentuată este confirmat şi de serviciul european Copernicus.

Astfel aflăm inclusiv că anul trecut a fost al treilea cel mai fierbinte din istorie măsurătorilor meteorologice.

Iar prima lună din 2025 a fost cea mai caldă lună ianuarie înregistrată vreodată la nivel global.

Pentru prima dată, media temperaturilor globale pe un interval de trei ani consecutivi : 2023,2024 şi 2025 a depășit pragul de 1,5°C față de perioada preindustrială.

Din 1950, fiecare deceniu a fost mai cald decât cel anterior. Practic acela a fost momentul în care pământul a început să se încălzească.

Între 1850 şi 1900 de exemplu temperatura medie globală era de 13,7 grade.

Dacă ne uităm la cea de anul trecut, creşterea este limpede: 14,97 grade.

Roxana Bojariu, climatolog: ”Am avut 2024 record cu 1,6 grade în plus faţă de perioada industrială, 2023 e pe locul 2 cu o creştere de 1,48 grade iar 2025 vine foarte aproape cu o creştere de 1,47 grade. Împreună dacă facem media vedem cum suntem la acea limită pe care aordul de la Paris o prevedea pentru sfârșitul acestui secol. E îngrijorător, pentru că în spatele temperaturilor medii globale care e ceva abstract avem fenomele extreme. Înseamnă o cantitate sporită în sistemul climatic care alimentează fenomele meteo”.

Când auzim că planeta s-a încălzit cu 1,5 grade pare puţin. O diferenţă dintre o zi de primăvară şi una un pic mai caldă. Dar pentru planeta, această diferenţă schimba tot. În realitate o planetă mai caldă nu înseamnă doar mai multă căldură şi un lanţ de efecte care se leagă unele de altele, ca un efect de domino.

În 2025, aproximativ 50% din suprafața terestră a înregistrat un număr peste medie de zile cu stres termic sever, definit printr-o temperatură "resimțită" de cel puțin 32°C.

În iunie anul trecut, Europa a înregistrat una dintre cele mai calde luni din istorie, cu temp de peste 46 de grade în Spania şi Portugalia, milioane de oameni fiind afectaţi. În primul rând, aerul mai cald înseamnă mai multe zile cu temperaturi extreme în care corpul uman nu se mai poate răcori.

Aerul fierbinte reţine mai multă umezeală. Rezultatul: ploi scurte, dar devastatoare. În iunie 2025 inundaţiile din Africa de Sud, cu ploi violente şi apa de 3-4 metri, au ucis peste 100 de oameni şi au lăsat mii fără case.

Căldura şi seceta usucă pădurile. O scânteie este suficientă. În Turcia au fost evacuaţi peste 50 de mii de oameni. din cauza focului care a distrus peste 1 milion de hectare.

Temperaturile ridicate blochează aerul murdar deasupra oraşelor, iar asta înseamnă probleme de sănătate.

În Arctica şi Antartica se topeşte gheaţa. Oceanul creşte, ecosistemele dispar. În februarie 2025, suprafața din Arctica și Antarctică a scăzut până la cel mai redus nivel înregistrat de la începutul observațiilor din satelit la sfârșitul anilor '70.

Căldura şi seceta înseamnă recolte mai mici şi preţuri mai mari.

1,5 grade nu e o cifră, e diferenţa între normal şi extrem. Pentru România estimările specialiştilor anunţa o vară prelungită cu primele coduri roşii de canicula care vor apărea încă din luna iunie, şi cu temperaturi foarte ridicate până în septembrie. Efectele le vedem deja, dar vor fi şi mai grave.

