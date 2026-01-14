Alocaţia de hrană crește la 32 de lei pe zi din 2026. Ce servicii sociale primesc finanțare mai mare

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că din 2026 alocaţia zilnică de hrană va fi 32 de lei (+60%), iar finanţarea serviciilor sociale creşte cu 44% pentru copii și 39% pentru adulți cu dizabilităţi.

”Să actualizăm alocaţia de hrană şi standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate faţă de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieţii a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puţin. O sumă resimţită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilităţi şi de vârstnicii rămaşi singuri”, spune ministrul Muncii pe Facebook. Florin Manole anunţă că, din 2026, alocaţia zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creştere cu peste 60%.

”Tot de aceea am crescut şi finanţarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor şi cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilităţi”, mai arată ministrul.

El menţionează că ”sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel, sunt mese mai bune, condiţii mai decente, centre care rămân deschise şi servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligaţia morală şi legală să le asigure”.

