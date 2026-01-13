Celebrul Julio Iglesias, dat în judecată pentru violuri și agresiuni sexuale comise când avea 78 de ani. Spania e înmărmurită

Stiri Mondene
13-01-2026 | 19:45
Julio Iglesias
Getty

Două foste angajate ale cântăreţului Julio Iglesias l-au dat în judecată pe celebrul artist în Spania, după ce au denunţat într-un articol publicat marţi o serie de presupuse agresiuni sexuale şi violuri ce ar fi fost comise de acesta în anul 2021.

 

autor
Cristian Anton

Potrivit mai multor surse judiciare, o plângere a fost depusă pe 5 ianuarie împotriva lui Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, însă nu sunt cunoscute detalii suplimentare despre conţinutul plângerii.

Vestea despre depunerea acestei plângeri în instanţă a venit imediat după publicarea, marţi, a unei anchete realizate de televiziunea americană Univision şi cotidianul spaniol elDiario.es, în care o menajeră şi o fizioterapeută a cântăreţului afirmă că au fost victime ale agresiunilor sexuale şi hărţuirii sexuale din partea celebrului cântăreţ. Una dintre ele descrie, de asemenea, fapte care pot fi calificate drept violuri.

Julio Iglesias nu a răspuns numeroaselor solicitări transmise de Univision şi elDiario.es pentru a face declaraţii pe această temă, relatează cele două companii mass-media în ancheta lor. De asemenea, starul spaniol nu a răspuns nici la o solicitare similară transmisă de AFP, care a încercat să îl contacteze marţi.

Potrivit anchetei Univision şi elDiario.es, faptele descrise ar fi avut loc în 2021, în reşedinţele private pe care cântăreţul le deţine în Republica Dominicană şi Bahamas.

"Mă simţeam ca un obiect, ca o sclavă în plin secol XXI", a declarat una dintre cele două reclamante, identificată sub pseudonimul "Rebeca" în articolul publicat de Univision.

"Mă atingea cu degetele peste tot", a continuat tânăra dominicană, care avea vârsta de 22 de ani atunci când s-au petrecut presupusele fapte.

Cealaltă reclamantă, fizioterapeuta sa, identificată cu prenumele Laura, avea 28 de ani când a început să lucreze pentru cântăreţ.

Spaniolii sunt ”profund consternați” de faptele de care este acuzat Julio Iglesias

Născut în 1943, Julio Iglesias, interpretul unor cântece precum "Manuela", "Je n'ai pas changé (No Vengo Ni Voy)", "Pauvres diables (Vous les femmes)", "Viens m'embrasser (Abrazame)", şi-a văzut cariera decolând în anii 1970, până când a devenit artistul latino - şi, fără îndoială, artistul spaniol - care a vândut cele mai multe discuri în lume, cu sute de milioane de albume vândute.

A doua vicepreşedintă a Guvernului spaniol, Yolanda Diaz, a denunţat rapid pe reţeaua de socializare Bluesky "mărturii îngrozitoare" demne de o "situaţie de sclavie", în timp ce ministrul spaniol pentru Egalitate, Ana Redondo Garcia, a cerut pe reţeaua de socializare X "să se efectueze o anchetă până la capăt" cu privire la faptele denunţate.

Scriitorul Ignacio Peyro, autorul biografiei lui Julio Iglesias ("El espanol que enamoró al mundo" /"Spaniolul care a sedus întreaga lume"), şi reprezentanţii editurii Libros del Asteroide şi-au exprimat, la rândul lor, "profunda consternare" şi au promis "cât mai curând posibil o nouă ediţie revizuită şi actualizată" a cărţii. 

Sursa: Agerpres

Etichete: viol, acuzatii, Julio Iglesias,

Dată publicare: 13-01-2026 19:45

