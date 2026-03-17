„Încercați să creați o ruptură între membrii administrației, între mine și președinte. Ceea ce a spus președintele în mod constant încă din 2015 și cu care am fost de acord este că Iranul nu ar trebui să dețină arme nucleare”, a declarat vicepreședintele reporterilor de la Casa Albă, în timp ce stătea alături de președintele Donald Trump.

Vance evită întrebările despre implicarea SUA

Presat în continuare cu privire la eventualele sale reticențe în ceea ce privește implicarea Statelor Unite în războiul din Iran, Vance a declarat reporterilor că are încredere în președinte „că va duce treaba la bun sfârșit”.

El a adăugat că, în opinia sa, o diferență majoră față de criticile pe care le-a formulat înainte de a lucra la Casa Albă este că acum, la Casa Albă, există un președinte inteligent, în timp ce, în trecut, au fost președinți incompetenți. „Și am încredere că președintele Trump va duce treaba la bun sfârșit, va face o treabă bună pentru poporul american și se va asigura că greșelile din trecut nu se vor repeta”, a completat JD Vance.

Poziții anterioare și declarații critice

Potrivit CNN, în 2023, când Vance era senator, el a scris în Wall Street Journal un editorial în care susținea că Trump a fost un președinte de succes (în primul mandat), în mare parte pentru că s-a ferit de războaie.

„Întreaga mea viață de adult a fost marcată de președinți care au aruncat America în războaie nechibzuite și nu au reușit să le câștige”, a scris Vance, care a criticat deschis și faptul că Washingtonul a trimis arme în valoare de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva invaziei Rusiei.

În 2024, el a spus că războiul cu Iranul nu este în interesul SUA și că ar reprezenta o „distragere uriașă de resurse”.

Vance, un veteran al Corpului de Marină și care, cândva, se descria drept „anti-Trump”, a avertizat cu privire la război în 2020, când Trump a ordonat uciderea unui comandant iranian. Iar mesajele private din scandalul „Signal-gate” de anul trecut sugerează că era sceptic față de atacurile lui Trump asupra rebelilor Houthi din Yemen.

Speculații privind diferențele față de Trump

Comentariile de luni ale lui Vance par a fi o încercare de a contracara întrebările cu privire la faptul că opiniile sale binecunoscute anti-război și izolaționiste îl pun în conflict cu Trump. De la începutul războiului, pe 28 februarie, Vance nu și-a exprimat public sprijinul neechivoc pentru acesta, menționează Reuters.

O parte din speculațiile privind o posibilă neînțelegere au fost declanșate de comentariile lui Trump din săptămânile precedente, potrivit cărora Vance, care a servit în Corpul de Marină al SUA acum două decenii, este „filozofic puțin diferit” de el și că este „poate mai puțin entuziast” în privința atacării Iranului.