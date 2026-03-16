Proiectul de buget pentru ÎCCJ pe anul 2026 prevede, la total general, sumele de 5,02 miliarde lei - credite de angajament (creştere de 49,95% faţă de execuţia preliminată din 2025) şi de 4,99 miliarde lei - credite bugetare (creştere de 49,16% faţă de anul trecut).

La capitolul cheltuieli de personal este prevăzută suma de 4,94 miliarde lei (creştere de 47,9% faţă de 2025).

Un reprezentant al Instanţei supreme a explicat că majorarea bugetului pe anul viitor se datorează plăţii drepturilor salariale restante.