„Pot merge din nou. Dar obosesc foarte repede. Încă nu-mi vine să cred cât de repede și cât de grav m-am îmbolnăvit de la acea bucățică minusculă de pește”, a declarat Trinity Peterson-Mayes, în vârstă de 24 de ani pentru NBC News.

Peterson-Mayes, care lucrează ca organizator de nunți, a adăugat că a supraviețuit de două ori cancerului în copilărie și știe că va dura ceva timp până va putea „face toate lucrurile pe care le făceam înainte să mă îmbolnăvesc, cum ar fi să mănânc normal sau să fac plimbări lungi”. „Am mai trecut prin asta”, a spus ea.

Ea a povestit că un prieten fermentase pește-spadă, iar ea și încă aproximativ șase prieteni au gustat din el în februarie.

„Nu era o cină”, a spus ea. „Am încercat peștele pentru că suntem foarte atenți la sănătate și auziserăm că ar fi bun pentru flora intestinală. A fost atât de rău încât m-am gândit că poate o să mă doară stomacul. Dar nu m-am așteptat la asta. Era o bucată de mărimea unei monede. Atât a fost nevoie ca să mă îmbolnăvesc atât de grav.”

Simptomele pe care le-a avut

Peterson-Mayes a spus că încearcă de obicei să se hidrateze bine, dar la câteva zile după ce a gustat peștele a început să aibă dificultăți la înghițirea apei. Când aproape s-a înecat cu o ceașcă de cafea, a mers la spital.

„Medicii de la urgențe nu și-au dat seama la început ce am și vorbeau despre a mă trimite acasă”, a spus ea. Însă starea ei se agrava rapid, iar diagnosticul de botulism a fost pus după ce a fost transferată la St. Joseph’s Medical Center și la Barrow Neurological Institute.

„A fost foarte înfricoșător”, a spus ea. „M-am trezit și nu puteam să mă mișc deloc. Nu puteam vorbi. Nu puteam merge”.

„Botulismul este extrem de rar, iar majoritatea medicilor de urgență nu văd niciun caz în întreaga lor carieră”, a declarat medicul de urgență Frank LoVecchio.

În medie, doar aproximativ douăzeci și ceva de cazuri de botulism alimentar sunt diagnosticate anual în SUA.